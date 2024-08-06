06 августа 2024

Смирнов: власти Курской области встречают жителей, покидающих районы у границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Курской области встречают жителей, покидающих приграничные районы Фото:
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В Курской области усилены меры медицинской поддержки населения в связи с ситуацией в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, жителей, покидающих районы у границы, встречают власти региона.

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«Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Власти региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории, включая организацию встречи и поддержки тех, кто вынужден переезжать из-за текущей обстановки.

Ранее Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперштаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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В Курской области усилены меры медицинской поддержки населения в связи с ситуацией в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, жителей, покидающих районы у границы, встречают власти региона. «Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Власти региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории, включая организацию встречи и поддержки тех, кто вынужден переезжать из-за текущей обстановки. Ранее Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперштаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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