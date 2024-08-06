Смирнов: власти Курской области встречают жителей, покидающих районы у границы

06 августа 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

В Курской области встречают жителей, покидающих приграничные районы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области усилены меры медицинской поддержки населения в связи с ситуацией в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, жителей, покидающих районы у границы, встречают власти региона. Новость по теме Что происходит в Курской области, которую с утра атакуют украинские ДРГ «Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Власти региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории, включая организацию встречи и поддержки тех, кто вынужден переезжать из-за текущей обстановки. Ранее Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперштаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области усилены меры медицинской поддержки населения в связи с ситуацией в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, жителей, покидающих районы у границы, встречают власти региона. «Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Власти региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории, включая организацию встречи и поддержки тех, кто вынужден переезжать из-за текущей обстановки. Ранее Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперштаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.