Смирнов: власти Курской области встречают жителей, покидающих районы у границы

В Курской области усилены меры медицинской поддержки населения в связи с ситуацией в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, жителей, покидающих районы у границы, встречают власти региона.
«Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Власти региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории, включая организацию встречи и поддержки тех, кто вынужден переезжать из-за текущей обстановки.
Ранее Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа оперштаба Курской области переведена в круглосуточный режим. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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