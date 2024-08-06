ВСУ разбили и сожгли главный собор мужского монастыря в Курской области

Главный собор мужского монастыря сожжен силами ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области разбит и сожжен главный собор мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом заявил настоятель.
«Главный собор мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ», — сообщил настоятель монастыря. Информацию предает РИА Новости.
Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что работа оперштаба региона переведена из-за в круглосуточный режим из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.
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