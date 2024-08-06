06 августа 2024

ВСУ разбили и сожгли главный собор мужского монастыря в Курской области

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Главный собор мужского монастыря сожжен силами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области разбит и сожжен главный собор мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом заявил настоятель.

«Главный собор мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ», — сообщил настоятель монастыря. Информацию предает РИА Новости.

Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что работа оперштаба региона переведена из-за в круглосуточный режим из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.

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В Курской области разбит и сожжен главный собор мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом заявил настоятель. «Главный собор мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ», — сообщил настоятель монастыря. Информацию предает РИА Новости. Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что работа оперштаба региона переведена из-за в круглосуточный режим из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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