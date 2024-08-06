ВСУ разбили и сожгли главный собор мужского монастыря в Курской области

06 августа 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Главный собор мужского монастыря сожжен силами ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области разбит и сожжен главный собор мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом заявил настоятель. «Главный собор мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ», — сообщил настоятель монастыря. Информацию предает РИА Новости. Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что работа оперштаба региона переведена из-за в круглосуточный режим из-за напряженной обстановки на границе с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области разбит и сожжен главный собор мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом заявил настоятель. «Главный собор мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ», — сообщил настоятель монастыря. Информацию предает РИА Новости. Ранее приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что работа оперштаба региона переведена из-за в круглосуточный режим из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.