ВСУ подтягивают резервы, бьют храмы и теряют солдат: военкоры о ситуации на границе с Курской областью

ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области

07 августа 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

ВСУ 6 августа атаковали приграничные населенные пункты Курской области (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа атаковали приграничные районы Курской области. Диверсанты пытались проникнуть на территорию региона, обстреляв жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры. В результате ударов пострадали мирные жители, есть погибшие. Военные корреспонденты сообщили о попытке прорыва границы в Курской области и ее последствиях. Подробности — в материале URA.RU. Новость по теме Что происходит в Курской области, которую с утра атакуют украинские ДРГ ВСУ подтягивают резервы к границе О том, что ВСУ усиливают свое присутствие у границы Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Вечером 6 августа в своем telegram-канале он написал, что новые резервы ВСУ могут быть использованы для атак на территорию России. К концу дня, после того, как украинцы ввели в бой второй эшелон, им удалось вклиниться на территорию РФ в районе села Свердликово в Суджанском районе, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. По его информации, уже утром 7 августа, вероятно, отсюда последует его более мощная атака. Серьезные потери ВСУ Несмотря на урон, Вооруженные силы Украины продолжают свои действия на границе, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он отметил, что у ВСУ есть потери как в живой силе, так и в бронетехнике, но от своих замыслов они не отказались. Котенок подчеркнул, что информация о сбитом российском вертолете и пленных, распространяемая украинскими источниками, официально не подтверждена. Он также предположил, что Киев будет задействовать второй эшелон сил для прорыва. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил усиление боевой активности ВСУ в последние две недели. Вместо диверсионных групп в атаку пошли тактические группы взводного и ротного звена, заявил он в своем telegram-канале. По мнению многих военных блогеров, в последнее время ВСУ теряет в среднем по три населенных пункта в неделю. И совершенная атака может быть спланирована для отвлечения внимание в украинских СМИ от провалов на передовой. Что известно о разрушениях в Курской области Наиболее серьезные разрушения в результате обстрелов наблюдаются в Суджанском районе Курской области. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, там повреждены снарядами и осколками жилые дома и инфраструктура. Власти Суджанского района сообщили ТАСС, что атаки ВСУ затрудняют эвакуацию населения, поскольку в текущих обстоятельствах, под обстрелами, скопление людей крайне опасно. Главный собор Горнальского мужского монастыря также пострадал от огня. Настоятель игумен Питирим подтвердил информацию о повреждениях, но заверил, что люди в безопасности. Он сообщил, что сперва были прилеты рядом с монастырем, а затем все ближе, квадрокоптеры залетали в окна. ВСУ ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения. В то же время сообщения об обстрелах Курской АЭС оказались не соответствующими действительности. Об этом заявил РИА Новости глава города Курчатов Игорь Корпунков, подчеркивая, что атомная станция функционирует в штатном режиме. Данные Минобороны РФ По информации Минобороны, ВСУ несут значительные потери и отступают на территорию Украины. По данным ведомства, в результате обстрелов в Курской области пострадали 18 человек, трое погибли. Там отметили, что в ответ на массированную атаку ВСУ было принято решение усилить медицинские бригады и скорую помощь в приграничных районах. Жители приграничных районов рекомендовали следовать указаниям оперштабов, которые усилили работу для обеспечения безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа атаковали приграничные районы Курской области. Диверсанты пытались проникнуть на территорию региона, обстреляв жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры. В результате ударов пострадали мирные жители, есть погибшие. Военные корреспонденты сообщили о попытке прорыва границы в Курской области и ее последствиях. Подробности — в материале URA.RU. О том, что ВСУ усиливают свое присутствие у границы Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Вечером 6 августа в своем telegram-канале он написал, что новые резервы ВСУ могут быть использованы для атак на территорию России. К концу дня, после того, как украинцы ввели в бой второй эшелон, им удалось вклиниться на территорию РФ в районе села Свердликово в Суджанском районе, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. По его информации, уже утром 7 августа, вероятно, отсюда последует его более мощная атака. Несмотря на урон, Вооруженные силы Украины продолжают свои действия на границе, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он отметил, что у ВСУ есть потери как в живой силе, так и в бронетехнике, но от своих замыслов они не отказались. Котенок подчеркнул, что информация о сбитом российском вертолете и пленных, распространяемая украинскими источниками, официально не подтверждена. Он также предположил, что Киев будет задействовать второй эшелон сил для прорыва. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил усиление боевой активности ВСУ в последние две недели. Вместо диверсионных групп в атаку пошли тактические группы взводного и ротного звена, заявил он в своем telegram-канале. По мнению многих военных блогеров, в последнее время ВСУ теряет в среднем по три населенных пункта в неделю. И совершенная атака может быть спланирована для отвлечения внимание в украинских СМИ от провалов на передовой. Наиболее серьезные разрушения в результате обстрелов наблюдаются в Суджанском районе Курской области. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, там повреждены снарядами и осколками жилые дома и инфраструктура. Власти Суджанского района сообщили ТАСС, что атаки ВСУ затрудняют эвакуацию населения, поскольку в текущих обстоятельствах, под обстрелами, скопление людей крайне опасно. Главный собор Горнальского мужского монастыря также пострадал от огня. Настоятель игумен Питирим подтвердил информацию о повреждениях, но заверил, что люди в безопасности. Он сообщил, что сперва были прилеты рядом с монастырем, а затем все ближе, квадрокоптеры залетали в окна. ВСУ ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения. В то же время сообщения об обстрелах Курской АЭС оказались не соответствующими действительности. Об этом заявил РИА Новости глава города Курчатов Игорь Корпунков, подчеркивая, что атомная станция функционирует в штатном режиме. По информации Минобороны, ВСУ несут значительные потери и отступают на территорию Украины. По данным ведомства, в результате обстрелов в Курской области пострадали 18 человек, трое погибли. Там отметили, что в ответ на массированную атаку ВСУ было принято решение усилить медицинские бригады и скорую помощь в приграничных районах. Жители приграничных районов рекомендовали следовать указаниям оперштабов, которые усилили работу для обеспечения безопасности.