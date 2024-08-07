Нарышкин: Россия полтора года ждала обмена заключенными с НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин заявил, что обмен заключенными с НАТО является для СВР знаковым событием Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Россия ждала обмена заключенными с западными странами более полутора лет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Новость по теме
Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными

«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев», — заявил Нарышкин, комментируя процесс обмена заключенными межу НАТО и РФ. Его слова передает РИА Новости. По его словам, для СВР это событие стало знаковым.

ФСБ объявила 1 августа о возвращении в Россию восьми граждан, которые были задержаны и находились в заключении в различных странах НАТО. Среди них был Вадим Соколов (Красиков), осужденный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, содержавшийся в тюрьме в США. На родину также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Они обвинялись в сотрудничестве с российскими разведывательными службами, но их вина не была доказана. Все россияне на протяжении судебных слушаний и отбывания наказания не признавали свою вину.

По прибытии в аэропорт россиян лично встретил президент Владимир Путин. Он заявил, что те из освобожденных, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия ждала обмена заключенными с западными странами более полутора лет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев», — заявил Нарышкин, комментируя процесс обмена заключенными межу НАТО и РФ. Его слова передает РИА Новости. По его словам, для СВР это событие стало знаковым. ФСБ объявила 1 августа о возвращении в Россию восьми граждан, которые были задержаны и находились в заключении в различных странах НАТО. Среди них был Вадим Соколов (Красиков), осужденный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, содержавшийся в тюрьме в США. На родину также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Они обвинялись в сотрудничестве с российскими разведывательными службами, но их вина не была доказана. Все россияне на протяжении судебных слушаний и отбывания наказания не признавали свою вину. По прибытии в аэропорт россиян лично встретил президент Владимир Путин. Он заявил, что те из освобожденных, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...