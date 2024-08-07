Нарышкин: Россия полтора года ждала обмена заключенными с НАТО

07 августа 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Нарышкин заявил, что обмен заключенными с НАТО является для СВР знаковым событием Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Россия ждала обмена заключенными с западными странами более полутора лет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Новость по теме Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными «Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев», — заявил Нарышкин, комментируя процесс обмена заключенными межу НАТО и РФ. Его слова передает РИА Новости. По его словам, для СВР это событие стало знаковым. ФСБ объявила 1 августа о возвращении в Россию восьми граждан, которые были задержаны и находились в заключении в различных странах НАТО. Среди них был Вадим Соколов (Красиков), осужденный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, содержавшийся в тюрьме в США. На родину также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Они обвинялись в сотрудничестве с российскими разведывательными службами, но их вина не была доказана. Все россияне на протяжении судебных слушаний и отбывания наказания не признавали свою вину. По прибытии в аэропорт россиян лично встретил президент Владимир Путин. Он заявил, что те из освобожденных, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ждала обмена заключенными с западными странами более полутора лет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев», — заявил Нарышкин, комментируя процесс обмена заключенными межу НАТО и РФ. Его слова передает РИА Новости. По его словам, для СВР это событие стало знаковым. ФСБ объявила 1 августа о возвращении в Россию восьми граждан, которые были задержаны и находились в заключении в различных странах НАТО. Среди них был Вадим Соколов (Красиков), осужденный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, содержавшийся в тюрьме в США. На родину также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Они обвинялись в сотрудничестве с российскими разведывательными службами, но их вина не была доказана. Все россияне на протяжении судебных слушаний и отбывания наказания не признавали свою вину. По прибытии в аэропорт россиян лично встретил президент Владимир Путин. Он заявил, что те из освобожденных, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.