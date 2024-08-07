Десятки курганских автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы. Список

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Автобусы временно будут ездить по другим маршрутам
Автобусы временно будут ездить по другим маршрутам Фото:

На улице Свердлова в Кургане из-за аварии перекроют участок дороги. Из-за работ изменится маршрут движения общественного транспорта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана.

«Накануне на ветхом водопроводе диаметром 1000 мм по ул.Свердлова произошла аварийная ситуация. Поскольку сети расположены под проезжей частью, для проведения ремонтно-восстановительных работ будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 8 до дома № 16», — указано в посте.

Транспортное управление сообщило о изменениях маршрутов общественного транспорта во время ремонта дорог. Маршруты следующие:

  • №№ 36, 50, 91, 96, 321 – ул. Пушкина, Войкова, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
  • №№ 50, 96, 321 – ул. Красина, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
  • № 36 - ул. Красина, К. Мяготина в прямом и обратном направлении;
  • № 91 - ул. Гоголя, Красина, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
  • №№ 7, 45, 54, 57, 75 - ул. Гоголя, Красина, К. Мяготина, Р. Зорге, Свердлова, Пушкина, Криволапова в прямом и обратном направлении;
  • № 68 - ул. Красина, К. Мяготина, Р. Зорге, Свердлова, Пушкина, Криволапова в прямом и обратном направлении;
  • №№ 36, 50, 91, 96, 321 – ул. Пушкина, Войкова, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

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На улице Свердлова в Кургане из-за аварии перекроют участок дороги. Из-за работ изменится маршрут движения общественного транспорта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана. «Накануне на ветхом водопроводе диаметром 1000 мм по ул.Свердлова произошла аварийная ситуация. Поскольку сети расположены под проезжей частью, для проведения ремонтно-восстановительных работ будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 8 до дома № 16», — указано в посте. Транспортное управление сообщило о изменениях маршрутов общественного транспорта во время ремонта дорог. Маршруты следующие:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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