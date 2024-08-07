На улице Свердлова в Кургане из-за аварии перекроют участок дороги. Из-за работ изменится маршрут движения общественного транспорта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана.
«Накануне на ветхом водопроводе диаметром 1000 мм по ул.Свердлова произошла аварийная ситуация. Поскольку сети расположены под проезжей частью, для проведения ремонтно-восстановительных работ будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 8 до дома № 16», — указано в посте.
Транспортное управление сообщило о изменениях маршрутов общественного транспорта во время ремонта дорог. Маршруты следующие:
- №№ 36, 50, 91, 96, 321 – ул. Пушкина, Войкова, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
- №№ 50, 96, 321 – ул. Красина, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
- № 36 - ул. Красина, К. Мяготина в прямом и обратном направлении;
- № 91 - ул. Гоголя, Красина, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
- №№ 7, 45, 54, 57, 75 - ул. Гоголя, Красина, К. Мяготина, Р. Зорге, Свердлова, Пушкина, Криволапова в прямом и обратном направлении;
- № 68 - ул. Красина, К. Мяготина, Р. Зорге, Свердлова, Пушкина, Криволапова в прямом и обратном направлении;
- №№ 36, 50, 91, 96, 321 – ул. Пушкина, Войкова, К. Мяготина, Невежина, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.
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