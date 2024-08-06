В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер»
В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым. Во время участия в спецоперации он был несколько раз ранен, спасал однополчан, рискуя жизнью, сообщает telegram-канал «Шевцов на связи Ямал».
«Анатолий во время участия в спецоперации был несколько раз ранен, лежал в госпитале, неоднократно спасал своих однополчан и командиров, рискуя своей жизнью. Анатолий навсегда останется в наших сердцах как герой России», — сообщают авторы канала. По данным источника, прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым состоится восьмого августа в Тарко-Сале.
Белоглазов во время участия в спецоперации был несколько раз ранен
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