06 августа 2024

В ЯНАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

В ЯНАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Белоглазовым
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер»
В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым. Во время участия в спецоперации он был несколько раз ранен, спасал однополчан, рискуя жизнью, сообщает telegram-канал «Шевцов на связи Ямал».

«Анатолий во время участия в спецоперации был несколько раз ранен, лежал в госпитале, неоднократно спасал своих однополчан и командиров, рискуя своей жизнью. Анатолий навсегда останется в наших сердцах как герой России», — сообщают авторы канала. По данным источника, прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым состоится восьмого августа в Тарко-Сале.

Белоглазов во время участия в спецоперации был несколько раз ранен
Белоглазов во время участия в спецоперации был несколько раз ранен
Фото:

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В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым. Во время участия в спецоперации он был несколько раз ранен, спасал однополчан, рискуя жизнью, сообщает telegram-канал «Шевцов на связи Ямал». «Анатолий во время участия в спецоперации был несколько раз ранен, лежал в госпитале, неоднократно спасал своих однополчан и командиров, рискуя своей жизнью. Анатолий навсегда останется в наших сердцах как герой России», — сообщают авторы канала. По данным источника, прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Белоглазовым состоится восьмого августа в Тарко-Сале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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