Трем сотрудникам компании «Газэкс», задержанным после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда.
Мастер Максим Гривский и два слесаря «Газэкс» — Александр Алимов и Александра Ерыкина — пробудут под домашним арестом до 1 октября. При этом сторона обвинения запрашивала для газовиков более строгую меру — СИЗО. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал.
Всем троим предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Именно они — последние, кто проверял пятиэтажный дом на Сибирской, 81, который днем 1 августа взорвался. В качестве официальной версии трагедии называется утечка бытового газа. URA.RU вело онлайн-трансляцию из зала суда.
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