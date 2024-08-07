Трех газовиков, задержанных после взрыва дома в Нижнем Тагиле, отправили домой. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., максим гривский
Максим Гривский — один из задержанных Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Трем сотрудникам компании «Газэкс», задержанным после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда.

Мастер Максим Гривский и два слесаря «Газэкс» — Александр Алимов и Александра Ерыкина — пробудут под домашним арестом до 1 октября. При этом сторона обвинения запрашивала для газовиков более строгую меру — СИЗО. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал.

Всем троим предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Именно они — последние, кто проверял пятиэтажный дом на Сибирской, 81, который днем 1 августа взорвался. В качестве официальной версии трагедии называется утечка бытового газа. URA.RU вело онлайн-трансляцию из зала суда.

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Трем сотрудникам компании «Газэкс», задержанным после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда. Мастер Максим Гривский и два слесаря «Газэкс» — Александр Алимов и Александра Ерыкина — пробудут под домашним арестом до 1 октября. При этом сторона обвинения запрашивала для газовиков более строгую меру — СИЗО. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Всем троим предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Именно они — последние, кто проверял пятиэтажный дом на Сибирской, 81, который днем 1 августа взорвался. В качестве официальной версии трагедии называется утечка бытового газа. URA.RU вело онлайн-трансляцию из зала суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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