Отца футболиста курского «Авангарда» убили во время нападения на Курскую область

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Во время атаки ВСУ погиб отец футболиста курского «Авангарда»
Во время атаки ВСУ погиб отец футболиста курского «Авангарда» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

При атаке ВСУ на Курскую область погиб фельдшер скорой помощи Александр Чекалин, отец футболиста курского «Авангарда». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«У нашего воспитанника футбольной академии ФК Авангард Курск при террористическом нападении ВСУ погиб отец», — сообщила пресс-служба клуба в telegram-канале. Отмечается, что в момент атаки Чекалин находился на выезде. Вместе с ним погиб и водитель скорой помощи Александр Никитичев.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются на приграничных территориях этого региона до настоящего времени. В ответ на сложившуюся ситуацию был оперативно развернут штаб, функционирующий в режиме круглосуточного дежурства.

Глава Генштаба Валерий Герасимов находясь в Курской области в одном из пунктов оперативного управления заявил, что продвижение украинских солдат приостановлено. Он также отметил, что в скором времени можно ждать полный разгром ВСУ. URA.RU собрало все главные заявления Герасимова, прозвучавшие во время доклада.

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При атаке ВСУ на Курскую область погиб фельдшер скорой помощи Александр Чекалин, отец футболиста курского «Авангарда». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «У нашего воспитанника футбольной академии ФК Авангард Курск при террористическом нападении ВСУ погиб отец», — сообщила пресс-служба клуба в telegram-канале. Отмечается, что в момент атаки Чекалин находился на выезде. Вместе с ним погиб и водитель скорой помощи Александр Никитичев. Утром 6 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются на приграничных территориях этого региона до настоящего времени. В ответ на сложившуюся ситуацию был оперативно развернут штаб, функционирующий в режиме круглосуточного дежурства. Глава Генштаба Валерий Герасимов находясь в Курской области в одном из пунктов оперативного управления заявил, что продвижение украинских солдат приостановлено. Он также отметил, что в скором времени можно ждать полный разгром ВСУ. URA.RU собрало все главные заявления Герасимова, прозвучавшие во время доклада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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