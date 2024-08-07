Ликвидация ВСУ в Курской области, освобождение территорий в ДНР: главное об СВО на 7 августа

Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбу

07 августа 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Боевые действия на границе с Курской областью велись больше суток Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли значительные потери ВСУ в Курской области в рамках отражения атак украинских диверсантов, атаковавших границу Курской области 6 августа. Генштаб РФ доложил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих сил. В ДНР российские подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и продолжили освобождение территорий. Главное об СВО на 7 августа — в материале URA.RU. Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» нанес точный ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара была уничтожена значительная часть техники противника, включая танки, боевые машины пехоты и системы залпового огня. Министерство обороны РФ подтвердило эти данные, подчеркивая эффективность действий российских сил. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и одну радиолокационную станцию. Последствия атаки ВСУ в Курской области Новость по теме Жертвы и разрушения: последствия завершившейся атаки ВСУ в Курской области Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о приостановке продвижения украинских солдат и полном разгроме атакующих сил. В результате атак пострадали 24 человека, включая шестерых детей, 13 из них были госпитализированы с различными ранениями. Общее количество погибших со стороны мирного населения России достигло пяти человек. Атака привела к разрушению Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в результате чего погиб один человек. В ответ на эти действия в регионе были введены усиленные меры безопасности и организована эвакуация жителей из опасных районов. Влияние на рынок энергоресурсов Атака на Курскую область вызвала рост цен на газ на 5%, поскольку участники рынка опасаются влияния боевых действий на поставки российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В ответ на ситуацию власти направили дополнительные медицинские и финансовые ресурсы для помощи пострадавшим и стабилизации обстановки в регионе. Москва и Санкт-Петербург направили медицинских специалистов, а Орловская область уже разместила первую группу эвакуированных жителей приграничных районов. Реакция Владимира Путина на атаку Новость по теме Военкор Матюшин спрогнозировал, когда решится судьба Курской области Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе, отметив участие около 1000 солдат ВСУ в атаке на Курскую область. Средства ПВО РФ за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 87 беспилотных летательных аппаратов. Общее количество погибших со стороны мирного населения России достигло пяти человек. Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область. Он отметил, что данные действия ВСУ являются актом агрессии, на который Россия даст решительный ответ. Удар по ВСУ в ДНР: освобождение территорий Подразделения российской армии продолжили освобождение территорий в ДНР, нанеся значительные потери ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка. За минувшие сутки противник потерял до 620 боевиков и большое количество техники, включая британские и американские гаубицы. Также были поражены многочисленные объекты, включая нефтеперерабатывающий завод и пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли значительные потери ВСУ в Курской области в рамках отражения атак украинских диверсантов, атаковавших границу Курской области 6 августа. Генштаб РФ доложил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих сил. В ДНР российские подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и продолжили освобождение территорий. Главное об СВО на 7 августа — в материале URA.RU. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» нанес точный ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара была уничтожена значительная часть техники противника, включая танки, боевые машины пехоты и системы залпового огня. Министерство обороны РФ подтвердило эти данные, подчеркивая эффективность действий российских сил. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и одну радиолокационную станцию. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о приостановке продвижения украинских солдат и полном разгроме атакующих сил. В результате атак пострадали 24 человека, включая шестерых детей, 13 из них были госпитализированы с различными ранениями. Общее количество погибших со стороны мирного населения России достигло пяти человек. Атака привела к разрушению Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в результате чего погиб один человек. В ответ на эти действия в регионе были введены усиленные меры безопасности и организована эвакуация жителей из опасных районов. Атака на Курскую область вызвала рост цен на газ на 5%, поскольку участники рынка опасаются влияния боевых действий на поставки российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В ответ на ситуацию власти направили дополнительные медицинские и финансовые ресурсы для помощи пострадавшим и стабилизации обстановки в регионе. Москва и Санкт-Петербург направили медицинских специалистов, а Орловская область уже разместила первую группу эвакуированных жителей приграничных районов. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе, отметив участие около 1000 солдат ВСУ в атаке на Курскую область. Средства ПВО РФ за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 87 беспилотных летательных аппаратов. Общее количество погибших со стороны мирного населения России достигло пяти человек. Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область. Он отметил, что данные действия ВСУ являются актом агрессии, на который Россия даст решительный ответ. Подразделения российской армии продолжили освобождение территорий в ДНР, нанеся значительные потери ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка. За минувшие сутки противник потерял до 620 боевиков и большое количество техники, включая британские и американские гаубицы. Также были поражены многочисленные объекты, включая нефтеперерабатывающий завод и пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Пятый канал.