ВС РФ нанесли значительные потери ВСУ в Курской области в рамках отражения атак украинских диверсантов, атаковавших границу Курской области 6 августа. Генштаб РФ доложил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих сил. В ДНР российские подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и продолжили освобождение территорий. Главное об СВО на 7 августа — в материале URA.RU.
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» нанес точный ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара была уничтожена значительная часть техники противника, включая танки, боевые машины пехоты и системы залпового огня. Министерство обороны РФ подтвердило эти данные, подчеркивая эффективность действий российских сил. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и одну радиолокационную станцию.
Последствия атаки ВСУ в Курской области
Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о приостановке продвижения украинских солдат и полном разгроме атакующих сил. В результате атак пострадали 24 человека, включая шестерых детей, 13 из них были госпитализированы с различными ранениями. Общее количество погибших со стороны мирного населения России достигло пяти человек. Атака привела к разрушению Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в результате чего погиб один человек. В ответ на эти действия в регионе были введены усиленные меры безопасности и организована эвакуация жителей из опасных районов.
Влияние на рынок энергоресурсов
Атака на Курскую область вызвала рост цен на газ на 5%, поскольку участники рынка опасаются влияния боевых действий на поставки российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В ответ на ситуацию власти направили дополнительные медицинские и финансовые ресурсы для помощи пострадавшим и стабилизации обстановки в регионе. Москва и Санкт-Петербург направили медицинских специалистов, а Орловская область уже разместила первую группу эвакуированных жителей приграничных районов.
Реакция Владимира Путина на атаку
Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе, отметив участие около 1000 солдат ВСУ в атаке на Курскую область. Средства ПВО РФ за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 87 беспилотных летательных аппаратов. Общее количество погибших со стороны мирного населения России достигло пяти человек. Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область. Он отметил, что данные действия ВСУ являются актом агрессии, на который Россия даст решительный ответ.
Удар по ВСУ в ДНР: освобождение территорий
Подразделения российской армии продолжили освобождение территорий в ДНР, нанеся значительные потери ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка. За минувшие сутки противник потерял до 620 боевиков и большое количество техники, включая британские и американские гаубицы. Также были поражены многочисленные объекты, включая нефтеперерабатывающий завод и пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Пятый канал.
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