В ходе операции на Покровском направлении группировка войск «Центр» Российской Федерации заняла населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».
«„Отважные“ освободили Сергеевку! В ходе наступления на Покровском направлении силы группировки войск „Центр“ заняли населенный пункт Сергеевка», — сказано в тексте в telegram-канале.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны России. Ответ ожидается.
К вечеру 7 августа известно, что ВС РФ отразили атаку украинских диверсантов в Курской области, нанеся им значительные потери. Генштаб РФ сообщил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих. В ДНР войска группировки «Восток» укрепили позиции и продолжают освобождать территории.
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