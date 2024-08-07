Российская армия освободила Сергеевку

08 августа 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Силы группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе операции на Покровском направлении группировка войск «Центр» Российской Федерации заняла населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «„Отважные“ освободили Сергеевку! В ходе наступления на Покровском направлении силы группировки войск „Центр“ заняли населенный пункт Сергеевка», — сказано в тексте в telegram-канале. Новость по теме Украина впервые использовала F-16: карта спецоперации на 5 августа Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны России. Ответ ожидается. К вечеру 7 августа известно, что ВС РФ отразили атаку украинских диверсантов в Курской области, нанеся им значительные потери. Генштаб РФ сообщил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих. В ДНР войска группировки «Восток» укрепили позиции и продолжают освобождать территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе операции на Покровском направлении группировка войск «Центр» Российской Федерации заняла населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «„Отважные“ освободили Сергеевку! В ходе наступления на Покровском направлении силы группировки войск „Центр“ заняли населенный пункт Сергеевка», — сказано в тексте в telegram-канале. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны России. Ответ ожидается. К вечеру 7 августа известно, что ВС РФ отразили атаку украинских диверсантов в Курской области, нанеся им значительные потери. Генштаб РФ сообщил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих. В ДНР войска группировки «Восток» укрепили позиции и продолжают освобождать территории.