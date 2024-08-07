07 августа 2024

Российская армия освободила Сергеевку

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, маскхалат, спецназ,  stock
Силы группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе операции на Покровском направлении группировка войск «Центр» Российской Федерации заняла населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».

«„Отважные“ освободили Сергеевку! В ходе наступления на Покровском направлении силы группировки войск „Центр“ заняли населенный пункт Сергеевка», — сказано в тексте в telegram-канале.

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Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны России. Ответ ожидается.

К вечеру 7 августа известно, что ВС РФ отразили атаку украинских диверсантов в Курской области, нанеся им значительные потери. Генштаб РФ сообщил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих. В ДНР войска группировки «Восток» укрепили позиции и продолжают освобождать территории.

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В ходе операции на Покровском направлении группировка войск «Центр» Российской Федерации заняла населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «„Отважные“ освободили Сергеевку! В ходе наступления на Покровском направлении силы группировки войск „Центр“ заняли населенный пункт Сергеевка», — сказано в тексте в telegram-канале. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны России. Ответ ожидается. К вечеру 7 августа известно, что ВС РФ отразили атаку украинских диверсантов в Курской области, нанеся им значительные потери. Генштаб РФ сообщил о прекращении продвижения ВСУ и разгроме атакующих. В ДНР войска группировки «Восток» укрепили позиции и продолжают освобождать территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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