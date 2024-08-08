Адвокат возвращенного россиянина Клюшина рассказал о риске срыва сделки

Адвокат Оливер Чирик: такая сложная сделка могла сорваться в любой момент

08 августа 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Адвокат заявил, что на Клюшина в Швейцарии оказывали психологическое давление Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Российский бизнесмен Владислав Клюшин, который недавно вернулся в РФ в результате обмена заключенными, подвергался психологическому давлению во время содержания под стражей в Швейцарии и США. Об этом стало известно из слов его адвоката Оливера Чирика. Он отметил, что сделка по обмену могла сорваться в любой момент. «Такая сложная сделка могла сорваться в любой момент», — рассказал адвокат в интервью «Известиям». По его словам, Клюшина доставляли в суд в сопровождении необычного для такого преступления количества полицейских и другой охраны. «Правоохранители были с полным пакетом оружия, защиты, бронированных машин и так далее, что очень необычно для Швейцарии. Я не исключаю, что это было специально сделано, чтобы оказать на него давление», — рассказал адвокат Чирик. Условия содержания Клюшина в швейцарском СИЗО были охарактеризованы как более жесткие по сравнению с теми, что он испытал в США. Адвокат отметил, что российские посольства в обеих странах предоставляли необходимую юридическую поддержку Клюшину и его семье. Была подана апелляция в Европейский суд по правам человека после одобрения швейцарским судом экстрадиции бизнесмена, но вопреки этому он был экстрадирован в США в течение 24 часов. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия ждала обмена заключенными с западными странами более полутора лет. По прибытии в аэропорт россиян лично встретил президент Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, который недавно вернулся в РФ в результате обмена заключенными, подвергался психологическому давлению во время содержания под стражей в Швейцарии и США. Об этом стало известно из слов его адвоката Оливера Чирика. Он отметил, что сделка по обмену могла сорваться в любой момент. «Такая сложная сделка могла сорваться в любой момент», — рассказал адвокат в интервью «Известиям». По его словам, Клюшина доставляли в суд в сопровождении необычного для такого преступления количества полицейских и другой охраны. «Правоохранители были с полным пакетом оружия, защиты, бронированных машин и так далее, что очень необычно для Швейцарии. Я не исключаю, что это было специально сделано, чтобы оказать на него давление», — рассказал адвокат Чирик. Условия содержания Клюшина в швейцарском СИЗО были охарактеризованы как более жесткие по сравнению с теми, что он испытал в США. Адвокат отметил, что российские посольства в обеих странах предоставляли необходимую юридическую поддержку Клюшину и его семье. Была подана апелляция в Европейский суд по правам человека после одобрения швейцарским судом экстрадиции бизнесмена, но вопреки этому он был экстрадирован в США в течение 24 часов. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия ждала обмена заключенными с западными странами более полутора лет. По прибытии в аэропорт россиян лично встретил президент Владимир Путин.