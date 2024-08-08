Военкора Поддубного направят в московскую клинику

Сейчас Поддубный находится в курской больнице
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения. Об этом сообщили «Вести» в своем telegram-канале.
Новость по теме
«Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — говорится в сообщении.
В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ. Сейчас журналист находится в сознании и получает необходимое лечение в областной больнице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.