Военкора Поддубного направят в московскую клинику

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Взрыв газового баллона в кафе на Сретенке. 31 мая 2024. Москва, чп, происшествие, скорая помощь, сретенка
Сейчас Поддубный находится в курской больнице Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения. Об этом сообщили «Вести» в своем telegram-канале.

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«Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — говорится в сообщении.

В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ. Сейчас журналист находится в сознании и получает необходимое лечение в областной больнице.

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Военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения. Об этом сообщили «Вести» в своем telegram-канале. «Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — говорится в сообщении. В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ. Сейчас журналист находится в сознании и получает необходимое лечение в областной больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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