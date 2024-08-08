Путин подписал закон, позволяющий проводить внешнеторговые расчеты криптовалютой

08 августа 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Россия сможет проводить внешнеторговые расчеты при помощи криптовалюты в экспериментальном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия с 1 сентября 2024 года будет осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги при помощи цифровой валюты, в частности — криптовалютой. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Отмечается, что расчеты будут производиться в экспериментальном формате. Центробанк будет контролировать данные операции. Из указа следует, что закон обеспечивает возможность функционирования механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России будет регулировать данные операции. Также они согласованы с Минфином РФ, ФСБ и Росфинмониторингом. В целом, с 1 сентября 2024 года, расчеты будут осуществляться при помощи криптовалюты. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. При этом отмечается, что расчеты цифровой валютой за товары и услуги — запрещены. Владимир Путин также 8 августа легализовал майнинг криптовалюты. До этого его приняли депутаты, передает РАПСИ. При этом еще в мае ее обещали легализовать в РФ, сообщает «Ридус». Майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В конце июля комитет Госдумы по финансовому рынку во втором чтении завершил работу по разработке закона, позволяющего проводить расчеты при помощи цифровой валюты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия с 1 сентября 2024 года будет осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги при помощи цифровой валюты, в частности — криптовалютой. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Отмечается, что расчеты будут производиться в экспериментальном формате. Центробанк будет контролировать данные операции. Из указа следует, что закон обеспечивает возможность функционирования механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России будет регулировать данные операции. Также они согласованы с Минфином РФ, ФСБ и Росфинмониторингом. В целом, с 1 сентября 2024 года, расчеты будут осуществляться при помощи криптовалюты. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. При этом отмечается, что расчеты цифровой валютой за товары и услуги — запрещены. Владимир Путин также 8 августа легализовал майнинг криптовалюты. До этого его приняли депутаты, передает РАПСИ. При этом еще в мае ее обещали легализовать в РФ, сообщает «Ридус». Майнингом могут заниматься юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В конце июля комитет Госдумы по финансовому рынку во втором чтении завершил работу по разработке закона, позволяющего проводить расчеты при помощи цифровой валюты.