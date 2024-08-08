Для участников СВО утверждено наказание за ношение гаджетов

Путин подписал указ о запрете использования гаджетов участниками СВО
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Участникам СВО запретили использовать гаджеты с доступом к интернету Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на ношение и использование гаджетов участниками спецоперации на Украине. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«ФЗ устанавливает особенность применения и исполнения дисциплинарного взыскания в отношении военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. <…> Нарушение запрета <…> иметь при себе электронные изделия», — отмечается в документе. Документ вступает в силу через 60 дней после опубликования 8 августа.

Из документа следует, что за нарушение соответствующего закона будет предусмотрено административное наказание арестом до 10 суток. Военнослужащим мужского пола запрещено использовать гаджеты с доступом к интернету в зоне проведения СВО и ряде российских регионов. Исключением являются устройства, которые используются для исполнения воинских обязанностей.

Владимир Путин подписал и другие указы в этот день. Он легализовал майнинг, передает MK.RU, разрешил использование криптовалюты при внешнеторговых расчетах, запретил треш-стримы, а также пропаганду наркотиков в литературе.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на ношение и использование гаджетов участниками спецоперации на Украине. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «ФЗ устанавливает особенность применения и исполнения дисциплинарного взыскания в отношении военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. <…> Нарушение запрета <…> иметь при себе электронные изделия», — отмечается в документе. Документ вступает в силу через 60 дней после опубликования 8 августа. Из документа следует, что за нарушение соответствующего закона будет предусмотрено административное наказание арестом до 10 суток. Военнослужащим мужского пола запрещено использовать гаджеты с доступом к интернету в зоне проведения СВО и ряде российских регионов. Исключением являются устройства, которые используются для исполнения воинских обязанностей. Владимир Путин подписал и другие указы в этот день. Он легализовал майнинг, передает MK.RU, разрешил использование криптовалюты при внешнеторговых расчетах, запретил треш-стримы, а также пропаганду наркотиков в литературе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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