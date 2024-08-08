В Кургане ждут отключение воды на 12 августа. Это связано с тем, что коммунальные службы хотят подключить новый участок водопровода. Отключение затронет дома на улицах Панфилова, Садовая, Отдыха и других. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».
«Плановое отключение холодного водоснабжения 12 августа. Для врезки нового участка водопровода по ул. Панфилова от ул. Земнухова до ул. Луначарского в существующую сеть необходимо временно ограничить холодное водоснабжение», — говорится в посте.
Список домов, в которых не будет воды:
- ул. Панфилова № 15, 17, 17а, 19, 19а, 20 (ПСЧ №16), 22, 22а, 24, 26, 26а;
- ул. Садовая № 2, 2б, 8а, 10/1, 10, 50, 52, 54, 84, 103;
- ул. Отдыха № 2б, 2в, 4б, 6 (Детский сад №169 «Мальвина»), 7а (Средняя школа № 9), 8, 44, 53, 90;
- ул. Омская № 1, 1б, 3а, 3, 5, 12а, 30а (Столовая), 44а, 50а, 60, 99г;
- ул. Октябрьская № 2, 4;
- ул. Шевелевская № 1, 5, 3а, 3б, 1а, «Паросиловой цех», 20, 22;
- ул. Земнухова № 2;
- ул. Озерная № 3;
- ул. Луначарского № 2, 4;
- ул. Калинина № 2, 16, 18, 20, 20к1;
- ул. Зеленая № 1а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 15 (Детский сад № 103 «Журавушка»);
- ул. Губанова № 20;
- ул. Зайцева № 3, 6, 6а, 8, 56 (Детский сад № 103), 85;
- ул. Чапаева № 21;
- ул. Баумана № 2б;
- ул. Ястржембского № 39а, 39б, 39г, 39д, 39ж, 41, 43, 40, 40б, 40а;
- ул. Дзержинского № 1а, 1, 1ст.1, 2а, 3/ 1 корпус (Средняя школа № 9), 4в, 2, 2д (Прогресс), 6а, 10а, 5, 7, 9, 11, 13/2 корпус (Детский сад № 90 «Радуга»);
- ул. Рабоче –Крестьянская № 14, 10, 8, 4а, 4б, 6, 8 (Детский сад № 90 «Радуга»), 12, 14, 16;
- пос. Механический № 1, 2 (Центр борьбы со СПИДом), 12, 15, 13, 9, 42 (Детская поликлиника), 7, 7а, 5а, 5б, 9а, 5, 4, 9в (Баня № 13);
- Частный сектор улиц Панфилова, Садовая, Петропавловская, Омская, Чаусовская, Баумана, пос. Ново-Северный;
- Теплопункты № 108, 152, 113, Дзержинского 10а;
- КНС № 6, 18, 21.
Плановые работы связаны с необходимостью интеграции нового участка трубопровода в существующую систему. Перечень адресов, где будет отсутствовать вода, охватывает жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также частный сектор и теплопункты. Коммунальные службы приносят извинения за доставленные неудобства и благодарят за понимание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!