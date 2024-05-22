22 мая 2024

Челябинский депутат не смог оспорить из СИЗО 825 млн рублей долгов по налогам

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, иванов олег
Арбитражный суд отказал Олегу Иванову в удовлетворении жалобы Фото:
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Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций о признании за фирмой «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова налогового долга в 825,6 млн рублей. Кассационную жалобу подавал сам Иванов, который находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке документов. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении. Полный текст решения пока не опубликован.

30 мая суд 2023 года арбитражный суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825,6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. К тому времени Иванов находился под домашним арестом, а затем его отправили в СИЗО. «Альфастрой» признали банкротом. Находясь в СИЗО Иванов пытался оспорить решение о налоговом долге, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение областного арбитража в силе.

К настоящему времени сумма долгов «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. В числе кредиторов бывшие деловые партнеры Иванова, поставщики энергоресурсов и министерство строительства региона. Сам депутат также признан финансово несостоятельным. Его адвокаты со СМИ не общаются.

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Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций о признании за фирмой «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова налогового долга в 825,6 млн рублей. Кассационную жалобу подавал сам Иванов, который находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке документов. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении. Полный текст решения пока не опубликован. 30 мая суд 2023 года арбитражный суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825,6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. К тому времени Иванов находился под домашним арестом, а затем его отправили в СИЗО. «Альфастрой» признали банкротом. Находясь в СИЗО Иванов пытался оспорить решение о налоговом долге, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение областного арбитража в силе. К настоящему времени сумма долгов «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. В числе кредиторов бывшие деловые партнеры Иванова, поставщики энергоресурсов и министерство строительства региона. Сам депутат также признан финансово несостоятельным. Его адвокаты со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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