09 августа 2024

Бастрыкин взялся за ЧП с ребенком в Тюмени, которого сбили электросамокатчики

© Служба новостей «URA.RU»
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После травмирования ребенка электросамокатчиками поручено возбудить уголовное дело
После травмирования ребенка электросамокатчиками поручено возбудить уголовное дело Фото:

В Тюмени 6 августа два подростка на электросамокате сбили ребенка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по данному происшествию.

«В средствах массовой информации сообщалось, что 6 августа в городе Тюмени двое подростков на электросамокате сбили ребенка. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Отмечено, что ребенок получил телесные повреждения. Региональными следственными органами по данному факту проводится проверка.

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В Тюмени 6 августа два подростка на электросамокате сбили ребенка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по данному происшествию. «В средствах массовой информации сообщалось, что 6 августа в городе Тюмени двое подростков на электросамокате сбили ребенка. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечено, что ребенок получил телесные повреждения. Региональными следственными органами по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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