Бастрыкин взялся за ЧП с ребенком в Тюмени, которого сбили электросамокатчики

После травмирования ребенка электросамокатчиками поручено возбудить уголовное дело
В Тюмени 6 августа два подростка на электросамокате сбили ребенка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по данному происшествию.
«В средствах массовой информации сообщалось, что 6 августа в городе Тюмени двое подростков на электросамокате сбили ребенка. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Отмечено, что ребенок получил телесные повреждения. Региональными следственными органами по данному факту проводится проверка.
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