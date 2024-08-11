На Западе констатировали провал ВСУ в Курской области

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Авантюра ВСУ в Курской области провалилась, украинские власти это знают, заявил Меркурис
Авантюра ВСУ в Курской области провалилась, украинские власти это знают, заявил Меркурис Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Власти Украины уже поняли, что бои в Курской области стоит сворачивать, так как все их планы по вторжению в Россию провалились. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис. 

«Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать», — сообщил Меркурис. Об этом он заявил в видео на своем youtube-канале.

Эксперт отметил, что российские войска продолжают активное наступление по всем линиям соприкосновения и усиливают давление на фронте. По словам Меркуриса, они уже приняли меры для срыва украинских планов.

ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия.

Сейчас, по словам военкора Александра Коца, украинские солдаты пытаются обойти населенные пункты, не ввязываясь в бои. Он также отметил, что армия противника в регионе действует малыми группами, без привлечения основных сил.

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Власти Украины уже поняли, что бои в Курской области стоит сворачивать, так как все их планы по вторжению в Россию провалились. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.  «Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать», — сообщил Меркурис. Об этом он заявил в видео на своем youtube-канале. Эксперт отметил, что российские войска продолжают активное наступление по всем линиям соприкосновения и усиливают давление на фронте. По словам Меркуриса, они уже приняли меры для срыва украинских планов. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. Сейчас, по словам военкора Александра Коца, украинские солдаты пытаются обойти населенные пункты, не ввязываясь в бои. Он также отметил, что армия противника в регионе действует малыми группами, без привлечения основных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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