Вертолеты Ка-52 разгромили живую силу ВСУ в Курской области: карта СВО на 11 августа

МО РФ: Вертолеты Ка-52 нанесли поражение живой силе ВСУ в Курской области

11 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Российскими средствами ПВО в нескольких регионах РФ за ночь уничтожено 35 БПЛА ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь на 11 августа российские средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над различными областями. Украинские беспилотники были сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Утром экипажи вертолетов Ка-52 нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области. Цели успешно уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Регионы РФ Средства ПВО зафиксировали и уничтожили 35 БПЛА над пятью областями России, препятствуя попыткам террористических атак со стороны Украины. Беспилотники противника были сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Курская область Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области. По заявлению Минобороны РФ, удары были нанесены неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего был использован противоракетный маневр с тепловыми ловушками. В приграничном районе российским операторам FPV-дронов удалось обезвредить тяжелый дрон ВСУ — «Баба-яга». Согласно заявлению ведомства, беспилотник уничтожили в воздухе. Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил и уничтожил колонну бронированной техники ВСУ, сообщаило Минобороны РФ в своем telegram-канале . Оператор разведывательного БПЛА подтвердил местонахождение колонны, после чего был нанесен удар. В результате было уничтожено 5 бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава. Экипажи танков Т-72Б3М ВС РФ заняли огневые позиции и наносят удары по мобильным бронегруппам ВСУ в приграничном районе Курской области. По заявлению Минобороны РФ , корректировка огня для военной техники осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Экипажи истребителей Су-25 нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ. После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. Об этом сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале . По данным разведки, все цели были успешно уничтожены. Белгородская область Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о жертвах среди мирного населения в результате атак БПЛА на многоквартирные дома в Шебекино и селе Новая Таволжанка. Произошло задымление квартир и повреждения зданий, женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Он также сообщил, что украинские солдаты обстреляли регион 36 раз за сутки. При атаке на регион они использовали беспилотники, над территорией Белгородской области было сбито 46 БПЛА. Воронежская область Российские системы ПВО и РЭБ уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале . Согласно информации Минобороны РФ, всего на территории области уничтожено 16 БПЛА. Южнодонецкое направление На южнодонецком направлении расчет РСЗО «Ураган» нанес ракетный удар по живой силе ВСУ. Старший наводчик расчета рассказал о быстром уничтожении живой силы противника после получения команды и координат цели. Пусковая установка РСЗО «Ураган» способна накрыть площадь в 42 га, действуя на дальность до 34 км. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь на 11 августа российские средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над различными областями. Украинские беспилотники были сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Утром экипажи вертолетов Ка-52 нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области. Цели успешно уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Средства ПВО зафиксировали и уничтожили 35 БПЛА над пятью областями России, препятствуя попыткам террористических атак со стороны Украины. Беспилотники противника были сбиты над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области. По заявлению Минобороны РФ, удары были нанесены неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего был использован противоракетный маневр с тепловыми ловушками. В приграничном районе российским операторам FPV-дронов удалось обезвредить тяжелый дрон ВСУ — «Баба-яга». Согласно заявлению ведомства, беспилотник уничтожили в воздухе. Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил и уничтожил колонну бронированной техники ВСУ, сообщаило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Оператор разведывательного БПЛА подтвердил местонахождение колонны, после чего был нанесен удар. В результате было уничтожено 5 бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава. Экипажи танков Т-72Б3М ВС РФ заняли огневые позиции и наносят удары по мобильным бронегруппам ВСУ в приграничном районе Курской области. По заявлению Минобороны РФ, корректировка огня для военной техники осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Экипажи истребителей Су-25 нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ. После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. Об этом сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале. По данным разведки, все цели были успешно уничтожены. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о жертвах среди мирного населения в результате атак БПЛА на многоквартирные дома в Шебекино и селе Новая Таволжанка. Произошло задымление квартир и повреждения зданий, женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Он также сообщил, что украинские солдаты обстреляли регион 36 раз за сутки. При атаке на регион они использовали беспилотники, над территорией Белгородской области было сбито 46 БПЛА. Российские системы ПВО и РЭБ уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале. Согласно информации Минобороны РФ, всего на территории области уничтожено 16 БПЛА. На южнодонецком направлении расчет РСЗО «Ураган» нанес ракетный удар по живой силе ВСУ. Старший наводчик расчета рассказал о быстром уничтожении живой силы противника после получения команды и координат цели. Пусковая установка РСЗО «Ураган» способна накрыть площадь в 42 га, действуя на дальность до 34 км.