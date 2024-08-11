Экипажи «Аллигаторов» уничтожили личный состав ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли удар по личному составу и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области, успешно уничтожив цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские летчики на вертолетах Ка-52 нанесли удары по боевой технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — написали в ведомстве. Вертолетчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а затем выполнили противоракетный маневр с использованием тепловых ловушек. Разведка подтвердила об уничтожении целей.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок назвал ракетный удар ВСУ по Курску в ночь на 11 августа самым массированным. Украинские силы выпустили более десяти ракет. Военкор Юрий Котенок сообщил, что ПВО сбила большинство летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники, использовавшиеся украинской стороной, в том числе американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о падении ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. Пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Смиронов уточнял, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и оперативные службы, а обследование дома будет проведено, когда позволит обстановка.
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