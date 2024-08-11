Экипажи «Аллигаторов» уничтожили личный состав ВСУ в приграничье Курской области

11 августа 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Удары были нанесены вертолетами Ка-52 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли удар по личному составу и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области, успешно уничтожив цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские летчики на вертолетах Ка-52 нанесли удары по боевой технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — написали в ведомстве. Вертолетчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а затем выполнили противоракетный маневр с использованием тепловых ловушек. Разведка подтвердила об уничтожении целей. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок назвал ракетный удар ВСУ по Курску в ночь на 11 августа самым массированным. Украинские силы выпустили более десяти ракет. Военкор Юрий Котенок сообщил, что ПВО сбила большинство летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники, использовавшиеся украинской стороной, в том числе американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о падении ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. Пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Смиронов уточнял, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и оперативные службы, а обследование дома будет проведено, когда позволит обстановка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли удар по личному составу и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области, успешно уничтожив цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские летчики на вертолетах Ка-52 нанесли удары по боевой технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — написали в ведомстве. Вертолетчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а затем выполнили противоракетный маневр с использованием тепловых ловушек. Разведка подтвердила об уничтожении целей. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок назвал ракетный удар ВСУ по Курску в ночь на 11 августа самым массированным. Украинские силы выпустили более десяти ракет. Военкор Юрий Котенок сообщил, что ПВО сбила большинство летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники, использовавшиеся украинской стороной, в том числе американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о падении ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. Пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Смиронов уточнял, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и оперативные службы, а обследование дома будет проведено, когда позволит обстановка.