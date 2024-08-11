Прокуратура взялась за дело об отравлении почти 100 людей в кардиоцентре Сургута

Прокуратура ХМАО проверит сургутский кардиологический диспансер. Это связано с отравлением почти 100 людей сальмонеллезом.
«Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления пациентов кардиологического диспансера в Сургуте. Днем 11 августа поступило сообщение о массовом отравлении пациентов кардиологического диспансера в Сургуте. По предварительным данным, более чем у 90 пациентов выявлены признаки инфекционного заболевания сальмонеллез», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также к выяснению причин массового отравления подключились сотрудники следственного комитета и Роспотребнадзор ХМАО. Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, а также обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Помимо этого, делом занялся врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Он дал ряд поручений своим подчиненным
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