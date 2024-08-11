11 августа 2024
10 августа 2024

Прокуратура взялась за дело об отравлении почти 100 людей в кардиоцентре Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО выясняет причины и обстоятельства отравления людей в крдиоцентре Сургута
Прокуратура ХМАО выясняет причины и обстоятельства отравления людей в крдиоцентре Сургута Фото:
новость из сюжета
В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

Прокуратура ХМАО проверит сургутский кардиологический диспансер. Это связано с отравлением почти 100 людей сальмонеллезом.

«Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления пациентов кардиологического диспансера в Сургуте. Днем 11 августа поступило сообщение о массовом отравлении пациентов кардиологического диспансера в Сургуте. По предварительным данным, более чем у 90 пациентов выявлены признаки инфекционного заболевания сальмонеллез», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также к выяснению причин массового отравления подключились сотрудники следственного комитета и Роспотребнадзор ХМАО. Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, а также обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Помимо этого, делом занялся врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Он дал ряд поручений своим подчиненным

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Прокуратура ХМАО проверит сургутский кардиологический диспансер. Это связано с отравлением почти 100 людей сальмонеллезом. «Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления пациентов кардиологического диспансера в Сургуте. Днем 11 августа поступило сообщение о массовом отравлении пациентов кардиологического диспансера в Сургуте. По предварительным данным, более чем у 90 пациентов выявлены признаки инфекционного заболевания сальмонеллез», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также к выяснению причин массового отравления подключились сотрудники следственного комитета и Роспотребнадзор ХМАО. Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, а также обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Помимо этого, делом занялся врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Он дал ряд поручений своим подчиненным
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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