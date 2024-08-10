10 августа 2024

Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления в кардиоцентре Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор принял меры для исключения повторного заражения
Роспотребнадзор принял меры для исключения повторного заражения Фото:
новость из сюжета
В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

Роспотребнадзор ХМАО начал эпидемиологическое расследование после вспышки сальмонеллеза в окружном кардиодиспансере Сургута. Информацию ведомство сообщило в соцсети.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации 90 случаев сальмонеллеза в Окружном кардиоцентре. Комплекс профилактических мер расширен на другие пищеблоки социальных объектов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, а также обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Проведена дезинфекция в помещениях пищеблока и в палатах пациентов, переведенных в инфекционное отделение. Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, а также приняты меры для повторного заражения.

Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, во время ужина отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения. Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления в отделении. Инцидент взял на контроль врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

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Роспотребнадзор ХМАО начал эпидемиологическое расследование после вспышки сальмонеллеза в окружном кардиодиспансере Сургута. Информацию ведомство сообщило в соцсети. «Специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации 90 случаев сальмонеллеза в Окружном кардиоцентре. Комплекс профилактических мер расширен на другие пищеблоки социальных объектов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, а также обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Проведена дезинфекция в помещениях пищеблока и в палатах пациентов, переведенных в инфекционное отделение. Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, а также приняты меры для повторного заражения. Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, во время ужина отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения. Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления в отделении. Инцидент взял на контроль врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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