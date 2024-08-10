Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления в кардиоцентре Сургута

Роспотребнадзор ХМАО начал эпидемиологическое расследование после вспышки сальмонеллеза в окружном кардиодиспансере Сургута. Информацию ведомство сообщило в соцсети.
«Специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации 90 случаев сальмонеллеза в Окружном кардиоцентре. Комплекс профилактических мер расширен на другие пищеблоки социальных объектов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, а также обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Проведена дезинфекция в помещениях пищеблока и в палатах пациентов, переведенных в инфекционное отделение. Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, а также приняты меры для повторного заражения.
Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, во время ужина отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения. Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления в отделении. Инцидент взял на контроль врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
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