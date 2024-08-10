Кухарук взял под контроль массовое отравление пациентов кардиоцентра Сургута

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук взял под контроль ситуацию с массовым отравлением пациентов сургутского кардиоцентра. Он дал ряд поручений своим подчиненным, об этом сообщается на сайте югорского депздрава.
«Депздравом Югры совместно с Роспотребнадзором проводится выездная проверка по случаю групповой вспышки пищевой инфекции в БУ „Окружной кардиологический диспансер ‚Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии‘. Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционных стационар БУ ‚Сургутская окружная больница‘, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно“, — говорится в сообщении депздрава ХМАО.
В кардиоцентре организованы противоэпидемические мероприятия, проводится расследование. За пациентами установлено усиленное наблюдение с привлечением инфекционной службы. Предварительно установлено, что источником инфекции явились продукты питания. Комиссией уточняются источники и возможные поставщики некачественной продукции, проводится комплексная проверка работы пищеблока. Кардиодиспансер временно приостановил плановую госпитализацию пациентов. Ориентировочно это займет 2-3 дня.
Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, во время ужина отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения. Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления в отделении.
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