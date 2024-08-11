На ЗАЭС локализовали пожар около градирен

12 августа 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЗАЭС. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — подчеркивается в сообщении администрации станции, передает ТАСС. Градирни на АЭС представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды, образующейся в результате работы теплообменных устройств. Несмотря на серьезность ситуации, быстрые действия пожарных и персонала станции позволили избежать критических последствий и сохранить безопасность объекта. Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС. Они получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале МАГАТЭ в соцсети Х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЗАЭС. «Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — подчеркивается в сообщении администрации станции, передает ТАСС. Градирни на АЭС представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды, образующейся в результате работы теплообменных устройств. Несмотря на серьезность ситуации, быстрые действия пожарных и персонала станции позволили избежать критических последствий и сохранить безопасность объекта. Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС. Они получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале МАГАТЭ в соцсети Х.