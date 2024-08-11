11 августа 2024

На ЗАЭС локализовали пожар около градирен

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню Фото:

Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

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«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — подчеркивается в сообщении администрации станции, передает ТАСС.

Градирни на АЭС представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды, образующейся в результате работы теплообменных устройств. Несмотря на серьезность ситуации, быстрые действия пожарных и персонала станции позволили избежать критических последствий и сохранить безопасность объекта.

Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС. Они получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале МАГАТЭ в соцсети Х.

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Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЗАЭС. «Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — подчеркивается в сообщении администрации станции, передает ТАСС. Градирни на АЭС представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды, образующейся в результате работы теплообменных устройств. Несмотря на серьезность ситуации, быстрые действия пожарных и персонала станции позволили избежать критических последствий и сохранить безопасность объекта. Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС. Они получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале МАГАТЭ в соцсети Х.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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