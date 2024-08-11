Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС

12 августа 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС уведомила их об атаке дрона на охладительные системы объекта Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов и наблюдали сильный темный дым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «МАГАТЭ не получало сообщений о последствиях атаки на ЗАЭС для ядерной безопасности», — заявили в организации. ЗАЭС информировала экспертов МАГАТЭ об инциденте, связанном с атакой дрона на охладительные системы станции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МИД призвали главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. На ЗАЭС заявили о впервые полученных серьезных повреждениях после удара ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов и наблюдали сильный темный дым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства. «МАГАТЭ не получало сообщений о последствиях атаки на ЗАЭС для ядерной безопасности», — заявили в организации. ЗАЭС информировала экспертов МАГАТЭ об инциденте, связанном с атакой дрона на охладительные системы станции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МИД призвали главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. На ЗАЭС заявили о впервые полученных серьезных повреждениях после удара ВСУ.