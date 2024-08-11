Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС

В северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов и наблюдали сильный темный дым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства.
«МАГАТЭ не получало сообщений о последствиях атаки на ЗАЭС для ядерной безопасности», — заявили в организации. ЗАЭС информировала экспертов МАГАТЭ об инциденте, связанном с атакой дрона на охладительные системы станции.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МИД призвали главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. На ЗАЭС заявили о впервые полученных серьезных повреждениях после удара ВСУ.
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