11 августа 2024

Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели сильный дым в северной части ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС уведомила их об атаке дрона на охладительные системы объекта Фото:
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В северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов и наблюдали сильный темный дым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства.

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«МАГАТЭ не получало сообщений о последствиях атаки на ЗАЭС для ядерной безопасности», — заявили в организации. ЗАЭС информировала экспертов МАГАТЭ об инциденте, связанном с атакой дрона на охладительные системы станции.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МИД призвали главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. На ЗАЭС заявили о впервые полученных серьезных повреждениях после удара ВСУ.

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В северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов и наблюдали сильный темный дым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства. «МАГАТЭ не получало сообщений о последствиях атаки на ЗАЭС для ядерной безопасности», — заявили в организации. ЗАЭС информировала экспертов МАГАТЭ об инциденте, связанном с атакой дрона на охладительные системы станции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МИД призвали главу МАГАТЭ отреагировать на ситуацию. На ЗАЭС заявили о впервые полученных серьезных повреждениях после удара ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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