11 августа 2024

Стало известно о серьезных повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ

«Росатом»: из-за атаки ВСУ серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, силовики, армия, военные, вежливые люди, спецназ, солдат, спецура, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, блок-пост, силы специальных операций
Начавшийся после обстрела ВСУ пожар в районе градирен ЗАЭС локализовали Фото:

Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили представители госкорпорации «Росатом». Там уточнили, что повреждена градирня.

Новость по теме
Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки

«Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщает Росатом. Информацию передает ТАСС.

Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Однако в Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. Градирни представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили представители госкорпорации «Росатом». Там уточнили, что повреждена градирня. «Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщает Росатом. Информацию передает ТАСС. Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Однако в Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. Градирни представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...