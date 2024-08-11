Стало известно о серьезных повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ

Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили представители госкорпорации «Росатом». Там уточнили, что повреждена градирня.
«Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщает Росатом. Информацию передает ТАСС.
Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Однако в Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. Градирни представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.