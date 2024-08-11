Стало известно о серьезных повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ

«Росатом»: из-за атаки ВСУ серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС

12 августа 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Начавшийся после обстрела ВСУ пожар в районе градирен ЗАЭС локализовали Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили представители госкорпорации «Росатом». Там уточнили, что повреждена градирня. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщает Росатом. Информацию передает ТАСС. Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Однако в Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. Градирни представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили представители госкорпорации «Росатом». Там уточнили, что повреждена градирня. «Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщает Росатом. Информацию передает ТАСС. Пожар на территории Запорожской атомной электростанции, возникший после обстрела ВСУ, успешно локализован. Однако в Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. Градирни представляют собой крупномасштабные системы охлаждения, используемые для снижения температуры воды.