Олигарху Коломойскому* из-за обвинения в организации убийства грозит пожизненное

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Игорь Коломойский подозревается в покушении на убийство Фото:

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит пожизненное заключение из-за обвинений в заказном убийстве. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным украинских спецслужб, на Коломойского собрана достаточная доказательная база, а также предъявлены обвинения за умышленное покушение на убийство. «На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — заявили в telegram-канале СБУ.

Ранее бизнесмена заподозрили в организации покушения на убийство. Следствие заявило, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Правозащитнику удалось спастись.

*Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит пожизненное заключение из-за обвинений в заказном убийстве. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным украинских спецслужб, на Коломойского собрана достаточная доказательная база, а также предъявлены обвинения за умышленное покушение на убийство. «На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — заявили в telegram-канале СБУ. Ранее бизнесмена заподозрили в организации покушения на убийство. Следствие заявило, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Правозащитнику удалось спастись. *Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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