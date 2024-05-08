Происшествия Криминал Олигарху Коломойскому* из-за обвинения в организации убийства грозит пожизненное 08 мая 2024 в 15:26 Размер текста - 17 + Игорь Коломойский подозревается в покушении на убийство Фото: EPA/TASS Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит пожизненное заключение из-за обвинений в заказном убийстве. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным украинских спецслужб, на Коломойского собрана достаточная доказательная база, а также предъявлены обвинения за умышленное покушение на убийство. «На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — заявили в telegram-канале СБУ. Ранее бизнесмена заподозрили в организации покушения на убийство. Следствие заявило, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Правозащитнику удалось спастись. *Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит пожизненное заключение из-за обвинений в заказном убийстве. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным украинских спецслужб, на Коломойского собрана достаточная доказательная база, а также предъявлены обвинения за умышленное покушение на убийство. «На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — заявили в telegram-канале СБУ. Ранее бизнесмена заподозрили в организации покушения на убийство. Следствие заявило, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Правозащитнику удалось спастись. *Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям