Олигарху Коломойскому* из-за обвинения в организации убийства грозит пожизненное

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит пожизненное заключение из-за обвинений в заказном убийстве. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
По данным украинских спецслужб, на Коломойского собрана достаточная доказательная база, а также предъявлены обвинения за умышленное покушение на убийство. «На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — заявили в telegram-канале СБУ.
Ранее бизнесмена заподозрили в организации покушения на убийство. Следствие заявило, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Правозащитнику удалось спастись.
*Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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