Коломойского* обвинили в заказе убийства зятя Кучмы

18 июня 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Коломойский* заподозрен в заказном убийстве Фото: EPA/TASS На Украине местного бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подозревают в заказном убийстве адвоката зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Об этом сообщили «Украинске новости» со ссылкой на материалы дела. «В 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды», — сообщил РБК со ссылкой на издание. Там же отметили, что попытка убийства не была завершена из-за непредвиденных обстоятельств. По информации издания «Страна ua», ранее возникший корпоративный спор вокруг «ДнепрСпецСтали» привел к нападению на юриста Сергея Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского. Дело возбуждали в 2005 году, но оно не было доведено до конца. Под следствием Игорь Коломойский находится с 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации активов и заказном убийстве. *Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине местного бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подозревают в заказном убийстве адвоката зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Об этом сообщили «Украинске новости» со ссылкой на материалы дела. «В 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды», — сообщил РБК со ссылкой на издание. Там же отметили, что попытка убийства не была завершена из-за непредвиденных обстоятельств. По информации издания «Страна ua», ранее возникший корпоративный спор вокруг «ДнепрСпецСтали» привел к нападению на юриста Сергея Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского. Дело возбуждали в 2005 году, но оно не было доведено до конца. Под следствием Игорь Коломойский находится с 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации активов и заказном убийстве. *Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга