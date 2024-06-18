Коломойского* обвинили в заказе убийства зятя Кучмы

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Коломойский* заподозрен в заказном убийстве Фото:

На Украине местного бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подозревают в заказном убийстве адвоката зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Об этом сообщили «Украинске новости» со ссылкой на материалы дела.

«В 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды», — сообщил РБК со ссылкой на издание. Там же отметили, что попытка убийства не была завершена из-за непредвиденных обстоятельств.

По информации издания «Страна ua», ранее возникший корпоративный спор вокруг «ДнепрСпецСтали» привел к нападению на юриста Сергея Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского. Дело возбуждали в 2005 году, но оно не было доведено до конца.

Под следствием Игорь Коломойский находится с 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации активов и заказном убийстве.

*Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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На Украине местного бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подозревают в заказном убийстве адвоката зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Об этом сообщили «Украинске новости» со ссылкой на материалы дела. «В 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды», — сообщил РБК со ссылкой на издание. Там же отметили, что попытка убийства не была завершена из-за непредвиденных обстоятельств. По информации издания «Страна ua», ранее возникший корпоративный спор вокруг «ДнепрСпецСтали» привел к нападению на юриста Сергея Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского. Дело возбуждали в 2005 году, но оно не было доведено до конца. Под следствием Игорь Коломойский находится с 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации активов и заказном убийстве. *Игорь Коломойский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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