Блогер на Posrche, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, заявил о провокации

12 августа 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Реутов устроил драку из-за провокации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Виталий Реутов, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, за то, что тот назвал себя «хохлом», заявил о провокации. В беседе с корреспондентом URA.RU он рассказал, что провокатор на самом деле не является украинцем. «Во-первых он не был „хохлом“ и даже украинцем. Он является русским, который решил устроить провокацию. С ним был друг, который недавно вернулся с СВО и сказал, что сам не понял, зачем его собутыльник назвался „хохлом“. Я ударил его за то, что он с гордостью называл себя таким в то время, когда именно „хохлы“ устраивают теракты и нападают на Россию», — пояснил Реутов. По словам блогера, он с самого начала спецоперации поддерживает военнослужащих, отправляя квадрокоптеры и другой гуманитарный груз. «Ежедневно слышу, как мне и моей семье угрожают украинцы», — отметил мужчина. В декабре 2022-го года Виталий набил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. Инцидент с Реутовым произошел возле ТРЦ «Антей». Тогда он залез на Porsche Panamera, где нецензурно выражался в адрес украинцев, называя их «хохлами», спровоцировав одного из очевидцев, а потом избил его. На это обратил внимание депутат заксо Алексей Свалов, попросивший шефа свердловской полиции Александра Мешкова провести проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Виталий Реутов, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, за то, что тот назвал себя «хохлом», заявил о провокации. В беседе с корреспондентом URA.RU он рассказал, что провокатор на самом деле не является украинцем. «Во-первых он не был „хохлом“ и даже украинцем. Он является русским, который решил устроить провокацию. С ним был друг, который недавно вернулся с СВО и сказал, что сам не понял, зачем его собутыльник назвался „хохлом“. Я ударил его за то, что он с гордостью называл себя таким в то время, когда именно „хохлы“ устраивают теракты и нападают на Россию», — пояснил Реутов. По словам блогера, он с самого начала спецоперации поддерживает военнослужащих, отправляя квадрокоптеры и другой гуманитарный груз. «Ежедневно слышу, как мне и моей семье угрожают украинцы», — отметил мужчина. В декабре 2022-го года Виталий набил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. Инцидент с Реутовым произошел возле ТРЦ «Антей». Тогда он залез на Porsche Panamera, где нецензурно выражался в адрес украинцев, называя их «хохлами», спровоцировав одного из очевидцев, а потом избил его. На это обратил внимание депутат заксо Алексей Свалов, попросивший шефа свердловской полиции Александра Мешкова провести проверку.