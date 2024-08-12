12 августа 2024

Супруга экс-владельца ЧЭМК Антипова подала иск на судебных приставов

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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
Дело о национализации ЧЭМК обрастает побочными процессами Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Людмила Антипова, жена и бизнес-партнер бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, начала тяжбу с Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Иск Людмилы Антиповой поступил в Арбитражный суд Москвы 9 августа. Ответчиками значатся Главное межрегиональное (специализированное) управление ФСПП», — пояснили в суде. Также ответчиком значится пристав, который занимается изъятием недвижимости экс-владельцев ЧЭМК Антиповых в пользу государства.

Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме.

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Людмила Антипова, жена и бизнес-партнер бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, начала тяжбу с Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Иск Людмилы Антиповой поступил в Арбитражный суд Москвы 9 августа. Ответчиками значатся Главное межрегиональное (специализированное) управление ФСПП», — пояснили в суде. Также ответчиком значится пристав, который занимается изъятием недвижимости экс-владельцев ЧЭМК Антиповых в пользу государства. Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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