Супруга экс-владельца ЧЭМК Антипова подала иск на судебных приставов

Людмила Антипова, жена и бизнес-партнер бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, начала тяжбу с Федеральной службой судебных приставов. Информация об этом появилась в картотеке дел.
«Иск Людмилы Антиповой поступил в Арбитражный суд Москвы 9 августа. Ответчиками значатся Главное межрегиональное (специализированное) управление ФСПП», — пояснили в суде. Также ответчиком значится пристав, который занимается изъятием недвижимости экс-владельцев ЧЭМК Антиповых в пользу государства.
Весной Юрий Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство сочло, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизированы незаконно. В свердловском суде с семьи Антиповых пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Процесс протекает в закрытом режиме.
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