Расстрелять мирных жителей и дойти до Курска: о каких целях ВСУ рассказал военнопленный. Видео

Солдат ВСУ: для Киева прорыв в Курскую область — это последняя надежда на победу

12 августа 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Прорыв ВСУ в Курскую область — последняя надежда Украины на успех, признал задержанный украинский солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ФСБ задержала в Курской области украинского десантника. В ходе допроса тот рассказал представителям российской службы о целях ВСУ и дальнейших действиях. В частности, он признался, что командование дало задачу ВСУ — расстреливать мирных граждан региона РФ. Также украинский боец рассказал, что для Украины прорыв к Курску — последняя надежда на победу в конфликте с Россией. URA.RU приводит главные заявления задержанного солдата. Установка — расстрел гражданских в РФ Военнослужащий 80-й бригады ВСУ, которого задержали представители ФСБ, признался, что ему и его сослуживцам дали определенную задачу. Если мирное население Курской области будет сопротивляться украинским захватчикам, его нужно расстрелять, подчеркнул задержанный. Кроме того, солдат рассказал, что они не гнушались мародерством в российском приграничном регионе. По его словам, бойцы утаскивали к себе все, что видят. После Курска планировали идти в Белгород Десантник ВСУ также рассказал, что в идеале после того, как они бы смогли прорваться к Курску, планировалось затем идти в сторону Белгорода. «[Нам было необходимо] захватить побольше территорий», — подчеркнул украинский солдат. Последняя надежда Украины В целом, признался боец ВСУ, прорыв украинских сил в Курскую область является последней надеждой Украины на успех в конфликте с Россией. Именно поэтому украинские войска пытаются оперативно удержать как можно больше российских территорий, стягивая все свои силы. ВСУ атакуют российский приграничный регион с 6 августа. Ежедневно Киев теряет до нескольких сотен своих солдат, уточнили в Минобороны РФ. За последние сутки ВС РФ поразили до 260 украинских военных, а также уничтожили свыше десятка единиц военной техники, включая танки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ задержала в Курской области украинского десантника. В ходе допроса тот рассказал представителям российской службы о целях ВСУ и дальнейших действиях. В частности, он признался, что командование дало задачу ВСУ — расстреливать мирных граждан региона РФ. Также украинский боец рассказал, что для Украины прорыв к Курску — последняя надежда на победу в конфликте с Россией. URA.RU приводит главные заявления задержанного солдата. Военнослужащий 80-й бригады ВСУ, которого задержали представители ФСБ, признался, что ему и его сослуживцам дали определенную задачу. Если мирное население Курской области будет сопротивляться украинским захватчикам, его нужно расстрелять, подчеркнул задержанный. Кроме того, солдат рассказал, что они не гнушались мародерством в российском приграничном регионе. По его словам, бойцы утаскивали к себе все, что видят. Десантник ВСУ также рассказал, что в идеале после того, как они бы смогли прорваться к Курску, планировалось затем идти в сторону Белгорода. «[Нам было необходимо] захватить побольше территорий», — подчеркнул украинский солдат. В целом, признался боец ВСУ, прорыв украинских сил в Курскую область является последней надеждой Украины на успех в конфликте с Россией. Именно поэтому украинские войска пытаются оперативно удержать как можно больше российских территорий, стягивая все свои силы. ВСУ атакуют российский приграничный регион с 6 августа. Ежедневно Киев теряет до нескольких сотен своих солдат, уточнили в Минобороны РФ. За последние сутки ВС РФ поразили до 260 украинских военных, а также уничтожили свыше десятка единиц военной техники, включая танки.