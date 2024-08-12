Бывшего вице-мэра Магнитогорска Гаврилова отправили в колонию за коррупцию

Бывшего вице-мэра Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, отправили в колонию на 10 лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его подельник в лице главы «Магнитогорскинвестрой» Дениса Кравчено также отправился в колонию на тот же срок.
«Судебной инстанцией каждый приговорен к 10 годам лишения своды в исправительной колонии строгого режима. С лишением права на замещение должностей в государственной и муниципальной службе сроком на восемь лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Гаврилов был задержан в сентябре 2022 года сотрудниками УФСБ по региону. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток от директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Дениса Кравченко и экс-директора фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергея Бондаренко. По версии следствия, Гаврилов оказывал им покровительство при заключении контрактов.
В ходе следствия Бондаренко подписал досудебное соглашение. Его дело было выделено в отдельное производство. По итогу он получил условный срок. А в деле Гаврилова и Кравченко появились новые преступные эпизоды, связанные с мошенничеством же вины не признали. Их дело рассматривали
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