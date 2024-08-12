Мишустин показал, чем подход России к развитию новых регионов отличается от украинского

Новый транш ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей показывает важность этих регионов для России. На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении 3 млрд рублей на обеспечение работы энергетической инфраструктуры. По словам экспертов, Россия проводит на новых территориях политику прямо противоположную украинской.
Новые регионы «находятся в зоне особого внимания» правительства, подчеркнул на совещании Михаил Мишустин. Он уточнил, что деньги выделены на формирование «необходимых материально-технических резервов». «Предоставленные субсидии позволят оперативно проводить обслуживание и ремонт критически важного оборудования. И в целом помогут повысить надежность и безопасность объектов электроэнергетики, чтобы в домах было всегда тепло и светло»,— отметил председатель правительства.
Российские власти подчеркивают важность новых субъектов, в противовес политики Украины на этих территориях — развитие по остаточному принципу, несмотря на их экономическую значимость, отметил руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «В политическом плане заявления о выделении новым регионам субсидий на развитие энергетической инфраструктуры говорят о „неотвратимой интеграции в РФ“ этих территорий», — добавил политолог.
Для включения инфраструктуры новых регионов в российскую энергетическую систему нужны более масштабные инвестиции, том числе в строительство новых объектов генерации, уточняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Постановление о субсидиях — только часть этой работы, 3 млрд рублей — это не та сумма, которая позволит решить такие задачи. Скорее всего эти деньги выделили для подготовки к предстоящему отопительному сезону, ремонта котельных, перевода их на другой вид топлива и так далее»,— полагает собеседник URA.RU.
Месяц назад правительство выделило на поддержку энергетики в новых регионах России. Тогда им направили 3,6 млрд рублей.
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