Бывший заведующий психдиспансером Озерска Кичатов не смог оспорить приговор

Челябинский областной суд не стал менять приговор экс-заведующему психдиспансера ФГБУЗ КБ №71 Озерска Владимиру Кичатову, осужденному на пять с половиной лет за коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, обвинительный приговор вступил в законную силу.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Озерского горсуда, которым Кичатов был приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Кичатова задержали в конце июля 2023 года. За месяц до этого он написал заявление об увольнении. При этом обвинения были предъявлены за действия, которые он осуществлял в период руководства городским психдиспансером. Следствие полагало, что Кичатов, занимая должность заведующего, брал взятки от местных жителей. За это он оставлял их родственников на длительное, принудительное лечение. Среди взяткодателей оказался актер местного театра. Всего же по ходу расследования следователи выявили семь случаев коррупции в стенах психдиспансера в период работы Кичатова. Бывший медик заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дело Кичатова рассматривал Озерский горсуд. Судебное следствие по делу длилось с середины апреля 2024 года. Уже 22 мая суд провозгласил приговор: бывший медик был признан виновным по всем пунктам обвинения и получил пять с половиной лет колонии и штраф на сумму 6 млн рублей.
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