Бывшего заведующего психдиспансером в Озерске Кичатова отправили в колонию

22 мая 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Владимира Кичатова отправили в колонию на пять с половиной лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки Озерский горсуд (Челябинская область) признал виновным в получении взяток экс-заведующего городским психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 Владимира Кичатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания его отправили в колонию на пять с половиной лет. «Кичатов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 290 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что меру пресечения Кичатову после оглашения приговора изменили: с домашнего ареста его отправили в СИЗО. Наложенный арест на квартиру и автомобиль сохранили. Денежные средства, изъятые у Кичатова конфисковали и обратили в счет назначенного дополнительного наказания в виде штрафа. Кичатов был задержан в конце июля 2023 года — спустя месяц после увольнения. Его обвинили в получении взяток от местных жителей. По версии следствия, за деньги он оставлял их родственников в психдиспансере на длительное лечение. Среди взяткодателей оказался актер местного театра. Всего же по ходу расследования следователи выявили семь случаев коррупции в стенах психдиспансера в период работы Кичатова. Расследование продолжалось чуть больше восьми месяцев. В середине апреля текущего года дело в отношении Кичатова было направлено в суд и было рассмотрено в особом порядке, так как бывший врач подписал досудебное соглашение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Озерский горсуд (Челябинская область) признал виновным в получении взяток экс-заведующего городским психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 Владимира Кичатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания его отправили в колонию на пять с половиной лет. «Кичатов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 290 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что меру пресечения Кичатову после оглашения приговора изменили: с домашнего ареста его отправили в СИЗО. Наложенный арест на квартиру и автомобиль сохранили. Денежные средства, изъятые у Кичатова конфисковали и обратили в счет назначенного дополнительного наказания в виде штрафа. Кичатов был задержан в конце июля 2023 года — спустя месяц после увольнения. Его обвинили в получении взяток от местных жителей. По версии следствия, за деньги он оставлял их родственников в психдиспансере на длительное лечение. Среди взяткодателей оказался актер местного театра. Всего же по ходу расследования следователи выявили семь случаев коррупции в стенах психдиспансера в период работы Кичатова. Расследование продолжалось чуть больше восьми месяцев. В середине апреля текущего года дело в отношении Кичатова было направлено в суд и было рассмотрено в особом порядке, так как бывший врач подписал досудебное соглашение.