Economist восхитился экономической политикой Путина

The Economist: в ближайшее время Путин усилит ВВП России

12 августа 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин помог россиянам получить уверенность в финансовом благополучии, передает The Economist Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось стабилизировать экономическую политику. В ближайшее время ожидается, что ВВП России будет расти быстрее чем в 95% других странах с богатой экономикой. Об этом пишет британский журнал The Economist. «Г-ну Путину удалось перенаправить углеводороды, некогда предназначавшиеся для Европы, в другие части мира. Дела российских [предпринимателей] и компаний, которыми они управляют, идут лучше, чем опасались в начале [украинского конфликта]. <…> В этом году ожидается, что ВВП России вырастет более чем на 3% в реальном выражении, быстрее, чем в 95% богатых стран. В отличие от почти всех остальных народов, россияне чувствуют себя хорошо в отношении экономики», — отмечают авторы материала . Англоязычные журналисты подчеркивают, что с того момента, как к власти в 2000 году пришел Владимир Путин, у россиян увеличилась финансовая уверенность. При этом авторы ссылаются на официальные данные. Журналисты, апеллируя к данным Сбербанка, пишут, что в июне этого года расходы россиян выросли на 20% в годовом исчислении. Ранее в Кремле отмечали, что Владимир Путин в целом доволен ростом экономики. Он положительно отметил работу Центробанка, а также правительства страны. Российский глава подчеркнул, что уровень ВВП находится на хорошей отметке. До этого на Западе отмечали, что европейские страны сами начали торговать с Россией, несмотря на санкции. Например, Россия нарастила экспорт оружия, сообщает MK.RU. Ранее сообщалось, что Евросоюз велел Украине запретить транзит нефти из России, передает 360.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось стабилизировать экономическую политику. В ближайшее время ожидается, что ВВП России будет расти быстрее чем в 95% других странах с богатой экономикой. Об этом пишет британский журнал The Economist. «Г-ну Путину удалось перенаправить углеводороды, некогда предназначавшиеся для Европы, в другие части мира. Дела российских [предпринимателей] и компаний, которыми они управляют, идут лучше, чем опасались в начале [украинского конфликта]. <…> В этом году ожидается, что ВВП России вырастет более чем на 3% в реальном выражении, быстрее, чем в 95% богатых стран. В отличие от почти всех остальных народов, россияне чувствуют себя хорошо в отношении экономики», — отмечают авторы материала. Англоязычные журналисты подчеркивают, что с того момента, как к власти в 2000 году пришел Владимир Путин, у россиян увеличилась финансовая уверенность. При этом авторы ссылаются на официальные данные. Журналисты, апеллируя к данным Сбербанка, пишут, что в июне этого года расходы россиян выросли на 20% в годовом исчислении. Ранее в Кремле отмечали, что Владимир Путин в целом доволен ростом экономики. Он положительно отметил работу Центробанка, а также правительства страны. Российский глава подчеркнул, что уровень ВВП находится на хорошей отметке. До этого на Западе отмечали, что европейские страны сами начали торговать с Россией, несмотря на санкции. Например, Россия нарастила экспорт оружия, сообщает MK.RU. Ранее сообщалось, что Евросоюз велел Украине запретить транзит нефти из России, передает 360.Ru.