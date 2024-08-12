Следственное управление СКР по Челябинской области официально возглавил полковник Алексей Колбасин. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального ведомства.
«Колбасин Алексей Иванович — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — говорится на сайте ведомства. В пресс-службе СКР по региону кадровые вопросы не комментируют.
Колбасин прибыл в Челябинскую область в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода. Не проработав в Челябинске и года, он был откомандирован в СКР по Самарской области. Ходили слухи, что он возглавит самарское управление. Но планам не суждено было сбыться из-за февральской отставки Петра Решетникова, руководившего тогда СКР по Челябинской области.
После отставки Решетникова ведомства несколько месяцев оставалось без руководителя. По итогу и.о. главы был назначен Константин Правосудов. Ходили слухи, что вскоре он избавится от приставки и станет полноправным главой ведомства. Но глава СК РФ Александр Бастрыкин согласовал кандидатуру Колбасина.
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