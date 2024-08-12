Главный свердловский вагнеровец предложил отправиться на фронт блогеру, избившему украинца

Екатеринбургскому блогеру Виталию Реутову, который нецензурно высказывался в адрес украинцев и напал на одного из них, предложили отправиться в зону специальной военной операции. Такую идею, комментируя ситуацию по просьбе URA.RU, озвучил официальный представитель ЧВК «Вагнер», участник СВО и обладатель многочисленных наград Иван Гагарин.
«Думаю у товарища, который кричал, что „хохлы — ***“, нет понимания, что такое культура. В нашем регионе живёт много тех, кто вынужден был покинуть Украину, исходя из обстоятельств. Давайте каждого называть *** теперь? Ничего хорошего из этого не выйдет. Есть также масса людей с амбициями, кто поддерживает данный проступок, но бить людей нехорошо. Раз он блогер, значит ему нужна была аудитория и просмотры. Замечательный вариант блогеру отправиться на передний край, где наши ребята воюют, и все свои амбиции оставить там. Возможно, из него получится неплохой военкор, но это не точно. Здесь мир, и враждовать здесь не нужно», — поделился мнением военный. В свои 32 года он является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством», двух медалей «За отвагу», медали «Суворова» и других, а также пяти орденов.
Реутов попал в медиа-скандал после того, как стоя на Porcshe Panamera возле ТЦ «Антей» на Малышева и с бутылкой пива в руках кричал «хохлы — ***». Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», тот подошел и ударил его с локтя. Сам блогер, комментируя позднее свое поведение, говорил что его спровоцировали специально — пострадавший на самом деле является русским по национальности. Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов попросил начальника региональной полиции Александра Мешкова провести проверку в отношении Реутова.
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