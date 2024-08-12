Синоптики предупреждают об усилении порывистого ветра в некоторых районах ЯНАО

Порывы ветра местами – до 15 – 17 метров в секунду
Синоптики на Ямале предупреждают об усилении ветра на территории Приуральского, Шурышкарского, Пуровского и Надымского районов 14 августа. Порывы ветра местами — до 15 — 17 метров в секунду.
«По данным ямальских синоптиков, 14 августа на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 7 — 12 метров в секунду. В отдельных районах (Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском) местами порывы 15 — 17метров в секунду», — сообщает МЧС в Telegram. Ранее на территории ЯНАО ожидались небольшие дожди, ветер до 18 метров в секунду.
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