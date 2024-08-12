12 августа 2024

Синоптики предупреждают об усилении порывистого ветра в некоторых районах ЯНАО

На Ямале 14 августа ожидается усиление порывистого ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра местами – до 15 – 17 метров в секунду
Порывы ветра местами – до 15 – 17 метров в секунду Фото:

Синоптики на Ямале предупреждают об усилении ветра на территории Приуральского, Шурышкарского, Пуровского и Надымского районов 14 августа. Порывы ветра местами — до 15 — 17 метров в секунду.

«По данным ямальских синоптиков, 14 августа на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 7 — 12 метров в секунду. В отдельных районах (Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском) местами порывы 15 — 17метров в секунду», — сообщает МЧС в Telegram. Ранее на территории ЯНАО ожидались небольшие дожди, ветер до 18 метров в секунду.

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Синоптики на Ямале предупреждают об усилении ветра на территории Приуральского, Шурышкарского, Пуровского и Надымского районов 14 августа. Порывы ветра местами — до 15 — 17 метров в секунду. «По данным ямальских синоптиков, 14 августа на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 7 — 12 метров в секунду. В отдельных районах (Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском) местами порывы 15 — 17метров в секунду», — сообщает МЧС в Telegram. Ранее на территории ЯНАО ожидались небольшие дожди, ветер до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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