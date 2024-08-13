Обвиняемому в совращении школьницы челябинскому учителю запросили срок в колонии

В Сосновском райсуде Челябинской области 13 августа прошли прения по делу учителя русского языка и литература Максима Маркина, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к третьекласснице. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания для мужчины запросили 15 лет колонии строгого режима.
«Прокурор ориентировал суд на назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 15 лет. С ограничением свободы сроком на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в качестве дополнительного наказания прокурор просил запретить Маркину заниматься педагогической деятельностью. Сроком на пять лет.
Учителя задержали в августе 2023 года. Его обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к третьекласснице. Предварительно, он вывез девочку на кладбище и заставил ее ублажать себя орально. После чего скрылся, оставив одну. Школьницу до дома довезли попутчики.
После задержания педагог отрицал все обвинения. По его словам, он думал, что девочка заблудилась и решил ей помочь. При этом в его телефоне нашли порнографические материалы со школьницами, а его коллеги сообщали, что мужчина и раньше оказывал знаки внимание девочкам-подросткам. Также он пытался «кадрить» молодых учителей.
Расследование дела шло около 10 месяцев. В июне 2024 года материалы поступили в суд. Из-за того, что речь шла о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней — заседания проходили в закрытом режиме.
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