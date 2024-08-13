Экс-лидер МГЕР из Сатки ушел на СВО, не дожидаясь приговора за жесткое убийство

13 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сергей Трифанов (слева) и Вячеслав Галявов (справа) отправились на СВО Фото: Светлана Зайцева © URA.RU Экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергей Трифанов, обвиняемый в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, отправился на СВО, не дожидаясь приговора. По данным URA.RU, вместе с ним на фронт отправился его сообщник по этому же делу Вячеслав Галявов. «Подсудимые подписали контракт с Минобороны РФ и отправились на СВО. В настоящее время уголовное дело в их отношении приостановлено», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Трифанов и Галявов были задержаны в августе 2022 года. Изначально им предъявили обвинения по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»). Но после дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Разбой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие считало, что примерно за полгода до задержания они заманили мужчину с инвалидностью в безлюдное место, где избили его. После они привезли его в квартиру, где продолжили избивать и требовать пароль от банковских карт. Получив желаемое, они сняли с его счетов около 400 тысяч рублей, после чего забили до смерти. Новость по теме Экс-лидеру МГЕР из Сатки, отрезавшему голову мужчине, ужесточат обвинение Пытаясь уйти от правосудия, Трифанов с Галявовым решили избавиться от тела. Они хотели сжечь его, но погода не позволила им развести костер. Тогда они просто спрятали труп в лесу. Но мужчину через несколько дней объявили в розыск. Тогда Трифанов с товарищем вернулись к месту, где спрятали тело и отрубили уже мертвому мужчине голову. Они думали, что опознать труп не получится. Но силовики все равно смогли выйти на них. Сразу после задержания Галявов признался в содеянном. В ходе следствия в деле Трифанова появилась еще одна статья — получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, преступление было совершено, когда он возглавлял одну из клининговых компаний. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь. Расследование по делу длилось менее года. В июне 2023 года материалы поступили в Саткинский горсуд. Но в апреле 2024 года дело было возвращено на дополнительное расследование. Суд посчитал, что в действиях Трифанова и Галявова усматривается более тяжкий состав преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергей Трифанов, обвиняемый в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, отправился на СВО, не дожидаясь приговора. По данным URA.RU, вместе с ним на фронт отправился его сообщник по этому же делу Вячеслав Галявов. «Подсудимые подписали контракт с Минобороны РФ и отправились на СВО. В настоящее время уголовное дело в их отношении приостановлено», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Трифанов и Галявов были задержаны в августе 2022 года. Изначально им предъявили обвинения по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»). Но после дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Разбой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие считало, что примерно за полгода до задержания они заманили мужчину с инвалидностью в безлюдное место, где избили его. После они привезли его в квартиру, где продолжили избивать и требовать пароль от банковских карт. Получив желаемое, они сняли с его счетов около 400 тысяч рублей, после чего забили до смерти. Пытаясь уйти от правосудия, Трифанов с Галявовым решили избавиться от тела. Они хотели сжечь его, но погода не позволила им развести костер. Тогда они просто спрятали труп в лесу. Но мужчину через несколько дней объявили в розыск. Тогда Трифанов с товарищем вернулись к месту, где спрятали тело и отрубили уже мертвому мужчине голову. Они думали, что опознать труп не получится. Но силовики все равно смогли выйти на них. Сразу после задержания Галявов признался в содеянном. В ходе следствия в деле Трифанова появилась еще одна статья — получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, преступление было совершено, когда он возглавлял одну из клининговых компаний. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь. Расследование по делу длилось менее года. В июне 2023 года материалы поступили в Саткинский горсуд. Но в апреле 2024 года дело было возвращено на дополнительное расследование. Суд посчитал, что в действиях Трифанова и Галявова усматривается более тяжкий состав преступления.