В Тюменской области ищут пропавшую в лесу пенсионерку. Фото

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Женщина ушла в лес и исчезла
Женщина ушла в лес и исчезла Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) ищут пропавшую 70-летнюю Халию Мавлютову: женщина ушла в лес еще 10 августа и все еще не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Мавлютова (Шамсутдинова) Халия Шаукатовна, 70 лет. Утром 10 августа ушла в лес в деревне Подрезова Тобольского района и не вернулась», — говорится в ориентировке.

Во что была одета пропавшая неизвестно. У нее седые волосы и голубые глаза. рост 156 сантиметров.

Информацию о разыскиваемой можно сообщить в полицию (112, 102), либо волонтерам — 89521420659, 89199588269.

Женщина ушла в лес 10 августа
Женщина ушла в лес 10 августа
Фото:

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В Тобольском районе (Тюменская область) ищут пропавшую 70-летнюю Халию Мавлютову: женщина ушла в лес еще 10 августа и все еще не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Мавлютова (Шамсутдинова) Халия Шаукатовна, 70 лет. Утром 10 августа ушла в лес в деревне Подрезова Тобольского района и не вернулась», — говорится в ориентировке. Во что была одета пропавшая неизвестно. У нее седые волосы и голубые глаза. рост 156 сантиметров. Информацию о разыскиваемой можно сообщить в полицию (112, 102), либо волонтерам — 89521420659, 89199588269.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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