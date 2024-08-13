Женщина ушла в лес и исчезла
В Тобольском районе (Тюменская область) ищут пропавшую 70-летнюю Халию Мавлютову: женщина ушла в лес еще 10 августа и все еще не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Мавлютова (Шамсутдинова) Халия Шаукатовна, 70 лет. Утром 10 августа ушла в лес в деревне Подрезова Тобольского района и не вернулась», — говорится в ориентировке.
Во что была одета пропавшая неизвестно. У нее седые волосы и голубые глаза. рост 156 сантиметров.
Информацию о разыскиваемой можно сообщить в полицию (112, 102), либо волонтерам — 89521420659, 89199588269.
Женщина ушла в лес 10 августа
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