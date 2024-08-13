Медведев предложил Путину создать реестр ущерба, причиненного России Киевом

13 августа 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев обращался к Владимиру Путину по поводу формирования реестра ущерба Украины, нанесенного РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал российскому президенту Владимиру Путину создать реестр ущерба, который Украина нанесла России с момента своего вторжения в Курскую область. Об этом Медведев рассказал на совещании партии «Единой России». «Некоторое время назад я докладывал президенту вопрос, касающийся формирования так называемого „реестра ущерба“, причиненного Российской Федерации», — отметил Медведев на совещании «Единой России» о ходе гуманитарной операции в Курской области. Он также добавил, что Россия в любом случае взыщет ущерб с Киева. Он также призвал руководство Курской области помочь сформировать базу при помощи которой и будет определен окончательный ущерб. Медведев также подчеркивал, что «Единая Россия» сделает все возможное для помощи жителям Курской области. Партия уже отправляет гуманитарные грузы. Также в регион лично выехали представители волонтерского движения «Молодая Гвардия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал российскому президенту Владимиру Путину создать реестр ущерба, который Украина нанесла России с момента своего вторжения в Курскую область. Об этом Медведев рассказал на совещании партии «Единой России». «Некоторое время назад я докладывал президенту вопрос, касающийся формирования так называемого „реестра ущерба“, причиненного Российской Федерации», — отметил Медведев на совещании «Единой России» о ходе гуманитарной операции в Курской области. Он также добавил, что Россия в любом случае взыщет ущерб с Киева. Он также призвал руководство Курской области помочь сформировать базу при помощи которой и будет определен окончательный ущерб. Медведев также подчеркивал, что «Единая Россия» сделает все возможное для помощи жителям Курской области. Партия уже отправляет гуманитарные грузы. Также в регион лично выехали представители волонтерского движения «Молодая Гвардия».