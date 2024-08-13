Медведев предложил Путину создать реестр ущерба, причиненного России Киевом

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев обращался к Владимиру Путину по поводу формирования реестра ущерба Украины, нанесенного РФ Фото:
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал российскому президенту Владимиру Путину создать реестр ущерба, который Украина нанесла России с момента своего вторжения в Курскую область. Об этом Медведев рассказал на совещании партии «Единой России».

«Некоторое время назад я докладывал президенту вопрос, касающийся формирования так называемого „реестра ущерба“, причиненного Российской Федерации», — отметил Медведев на совещании «Единой России» о ходе гуманитарной операции в Курской области. Он также добавил, что Россия в любом случае взыщет ущерб с Киева. Он также призвал руководство Курской области помочь сформировать базу при помощи которой и будет определен окончательный ущерб.

Медведев также подчеркивал, что «Единая Россия» сделает все возможное для помощи жителям Курской области. Партия уже отправляет гуманитарные грузы. Также в регион лично выехали представители волонтерского движения «Молодая Гвардия».

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал российскому президенту Владимиру Путину создать реестр ущерба, который Украина нанесла России с момента своего вторжения в Курскую область. Об этом Медведев рассказал на совещании партии «Единой России». «Некоторое время назад я докладывал президенту вопрос, касающийся формирования так называемого „реестра ущерба“, причиненного Российской Федерации», — отметил Медведев на совещании «Единой России» о ходе гуманитарной операции в Курской области. Он также добавил, что Россия в любом случае взыщет ущерб с Киева. Он также призвал руководство Курской области помочь сформировать базу при помощи которой и будет определен окончательный ущерб. Медведев также подчеркивал, что «Единая Россия» сделает все возможное для помощи жителям Курской области. Партия уже отправляет гуманитарные грузы. Также в регион лично выехали представители волонтерского движения «Молодая Гвардия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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