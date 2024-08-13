Регионы России и Молодая Гвардия ЕР обеспечивают Курскую область гумпомощью после атак ВСУ

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» отправляют гумгрузы жителям Курской области

13 августа 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» со всей России оказывает гуманитарную поддержку Курской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Партия «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь жителям Курской области на фоне украинских обстрелов. Соответствующие грузы направляют и региональные отделения партии. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Кроме того, более 90 членов «Молодой гвардии» лично отправились в приграничный российский регион для оказания помощи гражданским. «Гуманитарную помощь [в Курскую область] отправили Орел, Воронеж, Липецк, Татарстан. Собранная нашими реготделениями вместе с представителями бизнеса и общественниками бытовая техника, одежда, продукты, предметы гигиены обеспечили работу сразу нескольких пунктов временного размещения. Следом гуманитарные конвои направили и другие регионы. Это позволило максимально быстро закрывать возникающие у жителей потребности, создавать комфортные условия в пунктах временно размещения», — сообщил Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Якушев добавил, что Свердловская и Челябинская области также активно отправляют гуманитарную помощь. В частности, вскоре направят тысячу раскладушек и комплектов постельного белья, а также продукты. Комплект помощи также собирают и готовятся направить отделения партии в Кировской, Липецкой и Владимирской областях и других регионах. «Единая Россия» действует совместно с Фондом «Наша правда». В Курскую область готовятся направить 10 автомобилей УАЗ «Пикап» для вывоза жителей, а также одежду и продукты. В Фонде состоят представители НКО. Также в оказании помощи гражданам приграничного региона принимают участие волонтеры партии, состоящие в движении «Молодая Гвардия». Более 90 молодогвардейцев лично отправились в Курскую область, рассказал председатель движения Антон Демидов. «Работаем во всех пунктах временного размещения, собираем потребности, передаем их в наш распределительный центр. Формируем пакеты со всем необходимым. Также на связи с руководством региона, на всех складах, где требуется разгрузка, фасовка, везде работают наши волонтеры. Количество волонтеров будет увеличиваться», — рассказал Антон Демидов. Он добавил, что соответствующая работа проводится уже на протяжении двух лет в новых российских территориях — Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях. Помощь молодогвардейцам также оказывает Фонд «Наша правда». Демидов отметил, что молодогвардейцы начали отправлять гуманитарные грузы в Курскую область еще с 7 августа. В состав грузов входят не только одежда и продукты, но также и генераторы для пунктов временного размещения гражданских, средства РЭБ для карет скорой помощи, медикаменты и многое другое. В настоящий момент волонтеры от «Единой России» дежурят в 25 пунктах временного размещения. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркивал, что «Единая Россия» сделает все возможное для оказания помощи жителям Курской области. Он отметил, что обсуждается возможность предоставления помощи жителям других приграничных российских регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь жителям Курской области на фоне украинских обстрелов. Соответствующие грузы направляют и региональные отделения партии. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Кроме того, более 90 членов «Молодой гвардии» лично отправились в приграничный российский регион для оказания помощи гражданским. «Гуманитарную помощь [в Курскую область] отправили Орел, Воронеж, Липецк, Татарстан. Собранная нашими реготделениями вместе с представителями бизнеса и общественниками бытовая техника, одежда, продукты, предметы гигиены обеспечили работу сразу нескольких пунктов временного размещения. Следом гуманитарные конвои направили и другие регионы. Это позволило максимально быстро закрывать возникающие у жителей потребности, создавать комфортные условия в пунктах временно размещения», — сообщил Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Якушев добавил, что Свердловская и Челябинская области также активно отправляют гуманитарную помощь. В частности, вскоре направят тысячу раскладушек и комплектов постельного белья, а также продукты. Комплект помощи также собирают и готовятся направить отделения партии в Кировской, Липецкой и Владимирской областях и других регионах. «Единая Россия» действует совместно с Фондом «Наша правда». В Курскую область готовятся направить 10 автомобилей УАЗ «Пикап» для вывоза жителей, а также одежду и продукты. В Фонде состоят представители НКО. Также в оказании помощи гражданам приграничного региона принимают участие волонтеры партии, состоящие в движении «Молодая Гвардия». Более 90 молодогвардейцев лично отправились в Курскую область, рассказал председатель движения Антон Демидов. «Работаем во всех пунктах временного размещения, собираем потребности, передаем их в наш распределительный центр. Формируем пакеты со всем необходимым. Также на связи с руководством региона, на всех складах, где требуется разгрузка, фасовка, везде работают наши волонтеры. Количество волонтеров будет увеличиваться», — рассказал Антон Демидов. Он добавил, что соответствующая работа проводится уже на протяжении двух лет в новых российских территориях — Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях. Помощь молодогвардейцам также оказывает Фонд «Наша правда». Демидов отметил, что молодогвардейцы начали отправлять гуманитарные грузы в Курскую область еще с 7 августа. В состав грузов входят не только одежда и продукты, но также и генераторы для пунктов временного размещения гражданских, средства РЭБ для карет скорой помощи, медикаменты и многое другое. В настоящий момент волонтеры от «Единой России» дежурят в 25 пунктах временного размещения. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркивал, что «Единая Россия» сделает все возможное для оказания помощи жителям Курской области. Он отметил, что обсуждается возможность предоставления помощи жителям других приграничных российских регионов.