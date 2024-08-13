Медведев пообещал сделать все возможное для помощи переселенцам Курской области

13 августа 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» во главе с Дмитрием Медведевым пообещала сделать все, чтобы помочь жителям Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Партия «Единая Россия» сделает от себя все возможное для помощи переселенцам из Курской области на фоне украинских атак по региону. Кроме того, обсуждается возможность предоставления поддержки другим приграничным регионам РФ. Об этом рассказал председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы всем нашим людям помочь. Они остались сейчас и без крова, и без возможностей, поэтому нужно все: еда, медикаменты, предметы обычного бытового пользования», — подчеркнул Медведев в ходе совещания по вопросу поддержки Курской области. Сообщение передает РИА Новости. Он отметил, что партия «Единая Россия» уже поставляет гуманитарную помощь в регион. Также, по его словам, партия рассматривает возможность поддержки других приграничных территорий, включая Белгородскую, Брянскую и другие области. Зампред Совбеза также пообещал, что Кив понесет заслуженное наказание. Украина атаковала Курскую область 6 августа. В результате действий солдат ВСУ погибли как минимум 12 человек из числа мирного населения, отмечал врио главы региона Алексей Смирнов. Всего за это время ВС РФ уничтожили свыше 2000 украинских военных. Продвижение ВСУ остановлено, отмечал командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» сделает от себя все возможное для помощи переселенцам из Курской области на фоне украинских атак по региону. Кроме того, обсуждается возможность предоставления поддержки другим приграничным регионам РФ. Об этом рассказал председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы всем нашим людям помочь. Они остались сейчас и без крова, и без возможностей, поэтому нужно все: еда, медикаменты, предметы обычного бытового пользования», — подчеркнул Медведев в ходе совещания по вопросу поддержки Курской области. Сообщение передает РИА Новости. Он отметил, что партия «Единая Россия» уже поставляет гуманитарную помощь в регион. Также, по его словам, партия рассматривает возможность поддержки других приграничных территорий, включая Белгородскую, Брянскую и другие области. Зампред Совбеза также пообещал, что Кив понесет заслуженное наказание. Украина атаковала Курскую область 6 августа. В результате действий солдат ВСУ погибли как минимум 12 человек из числа мирного населения, отмечал врио главы региона Алексей Смирнов. Всего за это время ВС РФ уничтожили свыше 2000 украинских военных. Продвижение ВСУ остановлено, отмечал командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов.