Куйвашев сделал статусную москвичку ответственной за имидж своего любимого города

К проекту развития Ирбита привлекли заслуженную работницу культуры Щербакову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирбиту Евгений Куйвашев уделяет особое внимание (фото с выездного заседания в конце мая)
Ирбиту Евгений Куйвашев уделяет особое внимание (фото с выездного заседания в конце мая) Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привлек к преображению Ирбита, которому в 2031 году исполнится 400 лет, президента московского Фонда социальных инициатив «Мир и гармония» Эльмиру Щербакову. По данным URA.RU, она возглавит некоммерческую организацию, которая будет курировать проект превращения Ирбита в город-музей.

«Ирбитом будет заниматься та же АНО, которую создавали под проект свердловской филармонии [»Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области»]. Возглавит ее Щербакова», — поделился источник.

В истории с Ирбитом она — человек не новый. В прошлые годы бывала здесь и обещала всячески содействовать тому, чтобы Ирбиту присвоили звание города-музея. «Планируем его добиться к 400-летию», — комментировала Щербакова в конце 2023-го. Культурной тусовке она известна как организатор множества российских и международных мероприятий, в том числе фестиваля «Театральная Россия». Ее наставником называют Олега Табакова. Является заслуженным работником культуры. У Щербаковой множество наград не только от минкульта, но и от МИД и минобра. Также она возглавляет совет Ассамблеи народов Евразии.

«Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» был создан осенью 2019 года под строительство нового концертного зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Возглавил ее бывший замминистра строительства Игорь Дубровин, который сейчас обвиняется в мошенничестве. Планировалось, что строительные работы начнутся в 2020-м году, но проект до сих пор не реализован. Сейчас власти делают очередную попытку, чтобы реанимировать его.

Куйвашев проявляет к Ирбиту особый интерес, выезжая туда по несколько раз в год. В частности, здесь он проводил выездное совещание правительства в конце мая. Тогда он заявил, что до 2031 года город получит на развитие порядка 19 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на реставрацию исторических памятников и объектов культурного наследия, которых здесь много. Губернатор акцентирует — это уникальный город.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привлек к преображению Ирбита, которому в 2031 году исполнится 400 лет, президента московского Фонда социальных инициатив «Мир и гармония» Эльмиру Щербакову. По данным URA.RU, она возглавит некоммерческую организацию, которая будет курировать проект превращения Ирбита в город-музей. «Ирбитом будет заниматься та же АНО, которую создавали под проект свердловской филармонии [»Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области»]. Возглавит ее Щербакова», — поделился источник. В истории с Ирбитом она — человек не новый. В прошлые годы бывала здесь и обещала всячески содействовать тому, чтобы Ирбиту присвоили звание города-музея. «Планируем его добиться к 400-летию», — комментировала Щербакова в конце 2023-го. Культурной тусовке она известна как организатор множества российских и международных мероприятий, в том числе фестиваля «Театральная Россия». Ее наставником называют Олега Табакова. Является заслуженным работником культуры. У Щербаковой множество наград не только от минкульта, но и от МИД и минобра. Также она возглавляет совет Ассамблеи народов Евразии. «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» был создан осенью 2019 года под строительство нового концертного зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Возглавил ее бывший замминистра строительства Игорь Дубровин, который сейчас обвиняется в мошенничестве. Планировалось, что строительные работы начнутся в 2020-м году, но проект до сих пор не реализован. Сейчас власти делают очередную попытку, чтобы реанимировать его. Куйвашев проявляет к Ирбиту особый интерес, выезжая туда по несколько раз в год. В частности, здесь он проводил выездное совещание правительства в конце мая. Тогда он заявил, что до 2031 года город получит на развитие порядка 19 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на реставрацию исторических памятников и объектов культурного наследия, которых здесь много. Губернатор акцентирует — это уникальный город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...