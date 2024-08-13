Куйвашев сделал статусную москвичку ответственной за имидж своего любимого города

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привлек к преображению Ирбита, которому в 2031 году исполнится 400 лет, президента московского Фонда социальных инициатив «Мир и гармония» Эльмиру Щербакову. По данным URA.RU, она возглавит некоммерческую организацию, которая будет курировать проект превращения Ирбита в город-музей.
«Ирбитом будет заниматься та же АНО, которую создавали под проект свердловской филармонии [»Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области»]. Возглавит ее Щербакова», — поделился источник.
В истории с Ирбитом она — человек не новый. В прошлые годы бывала здесь и обещала всячески содействовать тому, чтобы Ирбиту присвоили звание города-музея. «Планируем его добиться к 400-летию», — комментировала Щербакова в конце 2023-го. Культурной тусовке она известна как организатор множества российских и международных мероприятий, в том числе фестиваля «Театральная Россия». Ее наставником называют Олега Табакова. Является заслуженным работником культуры. У Щербаковой множество наград не только от минкульта, но и от МИД и минобра. Также она возглавляет совет Ассамблеи народов Евразии.
«Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» был создан осенью 2019 года под строительство нового концертного зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Возглавил ее бывший замминистра строительства Игорь Дубровин, который сейчас обвиняется в мошенничестве. Планировалось, что строительные работы начнутся в 2020-м году, но проект до сих пор не реализован. Сейчас власти делают очередную попытку, чтобы реанимировать его.
Куйвашев проявляет к Ирбиту особый интерес, выезжая туда по несколько раз в год. В частности, здесь он проводил выездное совещание правительства в конце мая. Тогда он заявил, что до 2031 года город получит на развитие порядка 19 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на реставрацию исторических памятников и объектов культурного наследия, которых здесь много. Губернатор акцентирует — это уникальный город.
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