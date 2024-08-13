Ученый объяснил, почему Россия борется за освоение Луны

Освоение Луны имеет стратегическое значение для России — с нее можно стартовать на другие планеты и использовать как ресурсную базу. Так объяснил заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук заявление премьер-министра Михаила Мишустина о продолжении исследований спутника Земли на стратсессии по нацпроекту «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года».
«Значимым федеральным проектом станет „Развитие космической ядерной энергетики России“. Он будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны», — заявил Михаил Мишустин.
Луна может стать для России промежуточной базой для полета к другим планетам, а также источником важных ресурсов, заявил ученый Черепащук. «Что касается важности Луны, это, конечно, стратегический объект. Я думаю, что Луна будет иметь фундаментальное значение. С нее можно стартовать, например, на Марс. Это гораздо дешевле, чем с Земли, потому что у спутника притяжение в семь раз меньше», — объяснил профессор.
На поверхности Луны довольно толстый слой метеоритной пыли. «Метеориты разного химического состава, включая тяжелые элементы: золото, платина, палладий. Они в этом пылевом слое копились миллиарды лет. Там не надо прорывать на двухкилометровую глубину шахту, чтобы добыть какой-нибудь тяжелый элемент. Можно взять его с поверхности. Это очень удешевляет процесс, и это даст выгоду экономическую», — рассказал ученый.
На спутнике Земли есть такие драгоценные металлы, три килограмма которых могут окупить все затраты. В качестве примера профессор привел цирконий. «Если освоение Марса и других планет сейчас имеют скорее научный интерес, то Луна уже представляет прикладную часть, ее исследование даст экономический эффект», — резюмировал ученый Черепащук.
В августе 2023 года российский космический аппарат «Луна-25»»» перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника. Это был первый за 50 лет аппарат, отправленный нашей страной на Луну. В августе 1976 года в ходе советской лунной миссии на Землю со спутника доставили образцы лунного грунта.
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