13 августа 2024

Следствие не исключает новых потерпевших в деле о хищении 200 млн у Долиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Курчатов-фест. Челябинск, долина лариса, курчатов-фест
Лариса Долина оформила сделку с недвижимостью и отдала деньги курьеру Фото:

В рамках уголовного дела о хищении у известной певицы Ларисы Долиной 200 миллионов рублей следствие не исключает появления новых потерпевших. Ранее исполнительница перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью.

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«В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. Выясняется законность приобретения квартиры артистки и детали оформления сделки», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщало URA.RU, мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы мошенникам.

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В рамках уголовного дела о хищении у известной певицы Ларисы Долиной 200 миллионов рублей следствие не исключает появления новых потерпевших. Ранее исполнительница перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. «В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. Выясняется законность приобретения квартиры артистки и детали оформления сделки», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах. Как сообщало URA.RU, мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы мошенникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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