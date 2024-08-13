Следствие не исключает новых потерпевших в деле о хищении 200 млн у Долиной

14 августа 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Лариса Долина оформила сделку с недвижимостью и отдала деньги курьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В рамках уголовного дела о хищении у известной певицы Ларисы Долиной 200 миллионов рублей следствие не исключает появления новых потерпевших. Ранее исполнительница перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. Новость по теме Правоохранительные органы узнали, где находятся обманывавшие Долину мошенники «В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. Выясняется законность приобретения квартиры артистки и детали оформления сделки», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах. Как сообщало URA.RU, мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы мошенникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках уголовного дела о хищении у известной певицы Ларисы Долиной 200 миллионов рублей следствие не исключает появления новых потерпевших. Ранее исполнительница перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. «В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. Выясняется законность приобретения квартиры артистки и детали оформления сделки», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах. Как сообщало URA.RU, мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы мошенникам.