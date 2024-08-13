Следствие не исключает новых потерпевших в деле о хищении 200 млн у Долиной

В рамках уголовного дела о хищении у известной певицы Ларисы Долиной 200 миллионов рублей следствие не исключает появления новых потерпевших. Ранее исполнительница перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью.
«В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. Выясняется законность приобретения квартиры артистки и детали оформления сделки», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Как сообщало URA.RU, мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы мошенникам.
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