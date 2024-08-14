В конкурсе на пост мэра Златоуста примут участие три кандидата

К конкурсу на пост мэра Златоуста (Челябинская область) допущены все три кандидата, подавшие документы на выдвижение. Об этом URA.RU 14 августа сообщил председатель комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Станислав Мошаров.
«Первое заседание конкурсной комиссии состоялось 14 августа. Все три кандидата, подавшие документы, после их проверки допущены к участию в конкурсе», — сообщил Мошаров.
Ранее URA.RU сообщало, что на конкурс подали документы три человека. Это врио мэра Олег Решетников, начальник городского управления образования Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков.
Сам конкурс состоится 16 августа. На нем комиссия лично пообщается с каждым из кандидатов в мэра и проверит их компетентность и деловые качества. После конкурса комиссия предложит на выбор горсобранию депутатов не менее двух кандидатов. Не исключен вариант, что останутся все трое.
Из них депутаты собрания депутатов выберут нового мэра города. Это произойдет уже на августовской сессии горсобрания.
Необходимость в выборах нового мэра возникла после досрочной отставки экс-главы Златоуста Максима Пекарского 30 мая. После отставки Пекарского обязанности главы исполнял его зам Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен экс-замглавы Ашинского района по экономике Олег Решетников, и еще через три дня он стал врио мэра.
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