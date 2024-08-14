Сосновский райсуд Челябинской области 14 августа вынес приговор в отношении учителя русского языка и литературы Максима Маркина, обвиняемого в совращении третьеклассницы. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, учитель получил 13 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
«Признать виновным Максима Маркина. Назначить ему наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — зачитала приговор судья Елена Бандуровская. Маркину запретили заниматься педагогической деятельностью на 15 лет. В пользу потерпевшей с мужчины взыскали компенсацию морального вреда на сумму два миллиона рублей.
Учитель был задержан в августе 2023 года. Его обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к третьекласснице. По версии следствия, Маркин вывез девочку на кладбище и заставил ее орально ублажать себя. После чего скрылся, оставив ее одну в незнакомой местности. Попутчики довезли школьницу до дома, где она рассказала о случившемся матери.
После задержания педагог отрицал все обвинения. По его словам, он думал, что девочка заблудилась и решил ей помочь, для этого и посадил в машину. Несмотря на его доводы, в его телефоне нашли фото с обнаженными школьницами, а его коллеги сообщили, что мужчина и раньше оказывал знаки внимание девочкам-подросткам. В ходе следствия Маркин признался в преступлении.
Расследование дела шло около 10 месяцев. В июне 2024 года материалы поступили в Сосновский райсуд. Все заседания, за исключением приговора, проходили в закрытом от СМИ режиме.
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